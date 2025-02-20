Древние храмы и церкви Украины, которые расскажут об истории и поразят архитектурой

Религиозные сооружения – не просто памятники архитектуры, а живые символы веры, надежды и непоколебимого духа народа. В их стенах вы найдете не только уникальные орнаменты, фрески и скульптуры, но и увидите, как когда-то выглядели места, где люди берегли свои ценности и традиции. Сегодня рассказываем о старинных святынях, где небеса касаются земли.

Видео дня

Спасо-Преображенский собор, Чернигов

Строительство святыни началось примерно в 1030 г. тмутараканским князем Мстиславом Храбрым. Поговаривают, что именно здесь и похоронен правитель в пристройке церкви.

Завершил строительство здания сын Ярослава Мудрого – Святослав, возглавивший Черниговское княжество.

В результате татаро-монгольского нашествия собор потерял часть сводов и бани. В 1798 году архитектор Иван Яснигин и художник отец Тимофей Мизько создали новый иконостас в стиле барокко. В 1818-м построили тамбуры и, впоследствии, позолотили купола.

Сегодня туристы могут осмотреть фрагменты сохранившихся фресок XI века, в частности, "Святая Фекла".

Софийский собор, Киев

Святыню построили в XI веке в византийском стиле. Со временем, после реставрации, она стала образцом украинского барокко.

В настоящее время здание является одним из немногих сооружений, сохранившихся со времен Руси.

Строительство святыни начали по заказу Ярослава Мудрого. Она служила резиденцией митрополитов и местом захоронения великих киевских князей: Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха и т.д.

В течение многих лет собор выдержал нашествия, ограбления, незначительные разрушения, ремонты и перестройки. Стены собора строили из больших глыб природного камня — гранита и розового кварцита.

Путешественники могут осмотреть фрески, живопись, мозаики, надписи и рисунки (граффити).

Храм Иоанна Крестителя, Львов

Располагается на площади Старый Рынок. Святыню считают одной из древнейших культовых сооружений города.

Относительно основания и ранней истории церкви научно обоснованных сведений нет. Поговаривают, что ее строительство происходило в период с 1201 по 1370 годы.

По одной из версий, костёл построил Роман Мстиславич в честь рождения сына Даниила. Другая легенда связывает его основание с монахом-доминиканцем Гиацинтом Одровонжем, который во время путешествия в Киев в 1222 или 1234 останавливался во Львове и основал церковь с монастырем.

Сейчас здесь работает Музей самых древних памятников Львова. Туристы могут посмотреть макет первоначального вида здания и старинные фрагменты стенописи.

Церковь Рождества Христова, Галич

Точная дата строительства неизвестна. Согласно научным исследованиям, оно произошло в конце XIII в начале XV века.

Существует мнение, что раньше здесь стояла деревянная церковь, которую сожгли в 1349 году, во время польского завоевания Галиции. Также сооружение неоднократно подвергалось разрушениям от набегов татар.

Со временем святыня перешла на попечение братств. Тогда и началось ее восстановление, в результате которого она приобрела современный вид. В 1785-м создали резной позолоченный одноярусный иконостас и изготовили три металлических паникадила.

Здание построили из местного мягкого камня – мергеля и кирпича на известковом растворе.

Армянский собор, Львов

Церковь построили во второй половине XIV века при участии итальянского архитектора мастера Доринга.

Пожар во Львове в 1381 году не обошел и собор. По предположениям историков, его восстановление длилось до 1437-го.

В ходе реконструкции с северной и южной сторон храма построили аркадные клуатры, которые соединили с запада притвором. Под их полами, как и в сводах, хоронили известных членов армянского общества.

Туристы осмотрят сакральную утварь и настенные росписи польского художника-мистика Яна Генрика Розена.

Церковь Святого Духа, Потелич

Располагается в Жолковском районе Львовской области. Святыня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сооружение основали гончары в 1502 году. Поговаривают, что здесь побывал сам Богдан Хмельницкий, когда ждал вестника из разведки.

В XVII веке в церкви установили двухъярусный иконостас и сделали роспись стен. А рядом заложили деревянную 20-метровую башню-колокольню.

Древние религиозные ячейки стали местом, где на протяжении веков звучали молитвы, а люди находили утешение и надежду. Они являются воплощением духовности и веры, которая объединяла и вдохновляла целые поколения. Обязательно посетите одну из них!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об уникальных крепостях Западной Украины, которые непременно стоит посетить

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!