Древние храмы и церкви Украины, которые расскажут об истории и поразят архитектурой
Религиозные сооружения – не просто памятники архитектуры, а живые символы веры, надежды и непоколебимого духа народа. В их стенах вы найдете не только уникальные орнаменты, фрески и скульптуры, но и увидите, как когда-то выглядели места, где люди берегли свои ценности и традиции. Сегодня рассказываем о старинных святынях, где небеса касаются земли.
Спасо-Преображенский собор, Чернигов
Строительство святыни началось примерно в 1030 г. тмутараканским князем Мстиславом Храбрым. Поговаривают, что именно здесь и похоронен правитель в пристройке церкви.
Завершил строительство здания сын Ярослава Мудрого – Святослав, возглавивший Черниговское княжество.
В результате татаро-монгольского нашествия собор потерял часть сводов и бани. В 1798 году архитектор Иван Яснигин и художник отец Тимофей Мизько создали новый иконостас в стиле барокко. В 1818-м построили тамбуры и, впоследствии, позолотили купола.
Сегодня туристы могут осмотреть фрагменты сохранившихся фресок XI века, в частности, "Святая Фекла".
Софийский собор, Киев
Святыню построили в XI веке в византийском стиле. Со временем, после реставрации, она стала образцом украинского барокко.
В настоящее время здание является одним из немногих сооружений, сохранившихся со времен Руси.
Строительство святыни начали по заказу Ярослава Мудрого. Она служила резиденцией митрополитов и местом захоронения великих киевских князей: Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха и т.д.
В течение многих лет собор выдержал нашествия, ограбления, незначительные разрушения, ремонты и перестройки. Стены собора строили из больших глыб природного камня — гранита и розового кварцита.
Путешественники могут осмотреть фрески, живопись, мозаики, надписи и рисунки (граффити).
Храм Иоанна Крестителя, Львов
Располагается на площади Старый Рынок. Святыню считают одной из древнейших культовых сооружений города.
Относительно основания и ранней истории церкви научно обоснованных сведений нет. Поговаривают, что ее строительство происходило в период с 1201 по 1370 годы.
По одной из версий, костёл построил Роман Мстиславич в честь рождения сына Даниила. Другая легенда связывает его основание с монахом-доминиканцем Гиацинтом Одровонжем, который во время путешествия в Киев в 1222 или 1234 останавливался во Львове и основал церковь с монастырем.
Сейчас здесь работает Музей самых древних памятников Львова. Туристы могут посмотреть макет первоначального вида здания и старинные фрагменты стенописи.
Церковь Рождества Христова, Галич
Точная дата строительства неизвестна. Согласно научным исследованиям, оно произошло в конце XIII в начале XV века.
Существует мнение, что раньше здесь стояла деревянная церковь, которую сожгли в 1349 году, во время польского завоевания Галиции. Также сооружение неоднократно подвергалось разрушениям от набегов татар.
Со временем святыня перешла на попечение братств. Тогда и началось ее восстановление, в результате которого она приобрела современный вид. В 1785-м создали резной позолоченный одноярусный иконостас и изготовили три металлических паникадила.
Здание построили из местного мягкого камня – мергеля и кирпича на известковом растворе.
Армянский собор, Львов
Церковь построили во второй половине XIV века при участии итальянского архитектора мастера Доринга.
Пожар во Львове в 1381 году не обошел и собор. По предположениям историков, его восстановление длилось до 1437-го.
В ходе реконструкции с северной и южной сторон храма построили аркадные клуатры, которые соединили с запада притвором. Под их полами, как и в сводах, хоронили известных членов армянского общества.
Туристы осмотрят сакральную утварь и настенные росписи польского художника-мистика Яна Генрика Розена.
Церковь Святого Духа, Потелич
Располагается в Жолковском районе Львовской области. Святыня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сооружение основали гончары в 1502 году. Поговаривают, что здесь побывал сам Богдан Хмельницкий, когда ждал вестника из разведки.
В XVII веке в церкви установили двухъярусный иконостас и сделали роспись стен. А рядом заложили деревянную 20-метровую башню-колокольню.
Древние религиозные ячейки стали местом, где на протяжении веков звучали молитвы, а люди находили утешение и надежду. Они являются воплощением духовности и веры, которая объединяла и вдохновляла целые поколения. Обязательно посетите одну из них!
Ранее OBOZ.UA рассказывал об уникальных крепостях Западной Украины, которые непременно стоит посетить
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!