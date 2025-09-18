Доступная роскошь: где в Европе можно провести пляжный отпуск в любое время года

Краями вечного лета мы считаем Юго-Восточную Азию и Карибские острова, и это действительно так. Однако, отправиться на пляжный отдых в любой месяц года можно, даже не покидая пределов Европы.

Видео дня

Как пишет издание Travel off Path, настоящими "Гавайями Европы" являются Канарские острова – архипелаг в составе Испании. Даже зимой здесь светит теплое солнышко и можно гулять и загорать вволю.

Канарские острова географически расположены у побережья северо-западной Африки. Их заслуженно называют доступным раем с неземными вулканическими пейзажами, потрясающими пляжами и величественными горами. Хотя туристов Канары привлекают круглый год, поистине легендарными их делает великолепная зимняя погода. Средняя температура в январе и феврале держится здесь около 21 °C, что делает острова достаточно тёплыми даже для купания, а не просто прогулок по побережью.

Вдобавок Канары соблазняют гостей исследовать свои природные чудеса. Здесь можно прогуляться по величественным песчаным дюнам Маспаломаса на Гран-Канарии, подняться на Тейде на Тенерифе (самую высокую вершину Испании) или исследовать сюрреалистические, марсианские пейзажи Национального парка Тиманфайя на Лансароте. При этом в городах здесь бурлит насыщенная жизнь. Рестораны, ночные клубы, модные галереи рады распахнуть свои двери для гостей.

А еще вам не обязательно будет ехать в Севилью или Барселону, чтобы познакомиться со знаменитой архитектурой и культурой тапас Испании. Ла-Лагуна на Тенерифе — город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полный красочных исторических зданий. Погуляйте здесь как следует, а затем поднимитесь по канатной дороге на вершину Тейде и полюбуйтесь этими же улицами сверху.

Вернувшись на уровень моря, вы сможете насладиться яркой ночной жизнью в курортных городах Плайя-де-лас-Америкас или расслабиться в непринужденном тапас-баре в Лас-Пальмасе. Эта приятная атмосфера является одной из главных причин, почему на Канары стекаются цифровые кочевники со всего мира.

Еще одна весомая причина – это доступное проживание и отдых на этих островах. Канары предлагают эксклюзивный перечень бюджетных вариантов проживания в высококачественных отелях. К тому же здесь хватает предложений жилья для аренды – как краткосрочной, так и долгосрочной.

Итак, по мере того, как дни становятся короче, а температура начинает снижаться, Канарские острова становятся все более привлекательным вариантом. Вы можете выбирать между походом на вулкан Тенерифе, поиском уединенного пляжа на Фуэртевентуре или исследованием колониального очарования Гран-Канарии. Канары предлагают редкое, идеальное сочетание экзотических приключений и европейского комфорта – и все это без заоблачных цен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех тайных уголках Средиземноморья, отдых в которых будет действительно незабываемым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.