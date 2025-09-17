Тайные уголки Средиземноморья: туристам посоветовали три необычных направления

Средиземноморье всегда манит путешественников своими солнечными пляжами, историческими памятниками и вкусной кухней, но популярные направления часто переполнены туристами. Если вы ищете что-то особенное, вдали от стандартных маршрутов, обратите внимание на менее известные уголки, которые предлагают аутентичный отдых без лишнего шума.

Эксперты Travel Off Path рекомендуют три недооцененных места в Турции, Черногории и Албании, где можно насладиться красотой природы, культурными сокровищами и спокойствием. Эти направления идеальны для тех, кто хочет избежать толп и открыть настоящую душу региона. От бирюзовых вод Турции до барочных дворцов Черногории и тихих бухт Албании – каждое из них обещает уникальные приключения. Г

Калкан, Турция

Калкан, расположенный на Бирюзовом побережье Турции, является идеальным местом для тех, кто хочет оставить позади переполненную Анталию и Стамбул.

Этот курортный городок предлагает прекрасные песчаные пляжи, исторические достопримечательности, такие как объекты ЮНЕСКО Ксантос-Летоон, и дешевое пиво, делая его привлекательным для бюджетных путешественников. Белые здания города с ресторанами на крышах создают живописный пейзаж, а вид на бирюзовую воду просто завораживает.

Одним из главных достопримечательностей является пляж Капуташ, который считается одним из лучших в Турции. Сейчас, после летнего сезона, толпы уменьшились, поэтому это идеальное время для посещения. Калкан сочетает роскошные курорты с аутентичной атмосферой, делая его недооцененной жемчужиной для спокойного отдыха.

Пераст, Черногория

Пераст в Которском заливе – это настоящее сокровище Черногории, менее людный, чем соседний Котор, но не менее потрясающий. Здесь время течет медленно, сопровождаемое колоколами церквей и звоном бокалов в винных барах вдоль набережной, обсаженной барочными дворцами и красочными лодками. Хотя настоящих пляжей мало, залив предлагает невероятные виды, признанные одними из лучших в Европе.

Особенно стоит увидеть острова Свети Джордже с монастырем (хоть и не открытым для публики) и Богоматери на Шкрпелях с собором под голубым куполом, идеальным для фото. Пераст – это место для романтических прогулок и спокойствия, где вы можете насладиться красотой Балкан без туристического ажиотажа.

Химара, Албания

Химара на Албанской Ривьере – тихий пляжный городок, который местные держат в тайне, предлагая ярко-голубые берега без толп. Он идеально расположен для однодневных поездок в соседние Джале и Гджипе с еще более чистой водой, а также предлагает ужины под открытым небом и разнообразные пляжи, как Потами и Ливадхи, популярные среди местных, но не переполнены.

Не забудьте посетить Порто-Палермо с потрясающим замком в уютной бухте или Старого города Химара – настоящей капсулы времени для вечерних прогулок. Это место, где никогда не будет скучно, несмотря на спокойную атмосферу, делая Албанию самой модной страной региона для аутентичного отдыха.

