Доходит до 228 евро. В каких странах туристам нужно платить за въезд: полный список

Все чаще страны, пользующиеся большим спросом среди путешественников, прибегают к введению туристического налога. Дело в том, что чрезмерное количество туристов оказывает негативное влияние, в частности, на жизнь жителей этих стран. Так, недвижимость становится недоступной из-за того, что арендодатели выкупают дома для отдыха. Власти тем временем пытаются справиться с мусором, который оставляют после себя туристы, а загрязнение приводит к климатическому кризису. Таким образом, туристические сборы стали одним из выходов, на который делают ставку те или иные направления.

Такие налоги путешественники должны платить в дополнение к обычным расходам, таким как проживание и питание. Конечно, это не новая концепция. Если вы путешествовали за границу, то скорее всего платили туристический налог раньше. Возможно, вы даже никогда не замечали его, поскольку он иногда включается в цену авиабилетов или в налоги, которые вы платите в отеле. Сервис Euronews Travel опубликовал список всех направлений, за въезд в которые придется заплатить в 2024 году.

Барселона повысила туристический налог (опять)

В 2022 году городские власти объявили, что туристический налог в Барселоне будет увеличен в течение следующих двух лет. С 2012 года посетители каталонской столицы должны были платить как региональный туристический налог, так и дополнительный общегородской сбор. С 1 апреля 2023-го городские власти увеличили муниципальный сбор до 2,75 евро. Второе повышение произошло 1 апреля 2024 года, когда сбор вырос до 3,25 евро. Налог распространяется на посетителей, останавливающихся в официальных туристических объектах. Вырученные средства пойдут на финансирование городской инфраструктуры, в частности, на улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

Портиман, Португалия, ввел туристический налог в марте 2024 года

Портиман пошел по следам соседних городов, введя в марте туристический налог. Портовый город в португальском регионе Алгарве будет менять налог в зависимости от высокого и низкого сезона, установив его на уровне 2 евро за ночь с апреля по октябрь и 1 евро за ночь с ноября по март.

Португальский рыбацкий городок Ольян, популярный среди туристов, аналогичным образом начал взимать с посетителей 2 евро за ночь с апреля по октябрь прошлого года. В период с ноября по март налог снижается до 1 евро. Он не распространяется на детей до 16 лет и ограничен пятью ночами, то есть максимум 10 евро за одну поездку. Этот сбор используется для минимизации влияния туризма на города Алгарве, в том числе для улучшения чистоты, безопасности и устойчивого развития. Два из 16 муниципалитетов Алгарве уже взимают туристический налог: Фару (1,5 евро за ночь до семи ночей в период с марта по октябрь) и Вила-Реал-де-Санту-Антониу (1 евро за день до семи дней).

На Бали туристический налог введен в феврале 2024 года

Бали привлекает посетителей со всего мира своими пляжами, островами и духовной культурой. Но, как мы уже выяснили, туризм тоже означает проблемы, и Бали надеется решить некоторые из них с помощью нового налога, который необходимо оплатить для въезда в страну. С 14 февраля 2024 года международные и внутренние туристы должны будут оплатить сбор в размере 150 000 рупий (8,80 евро).

Налог придется уплатить в специальных кассах в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали. Власти утверждают, что процесс занимает менее 30 секунд. По их словам, вырученные средства идут на проекты, "сохраняющие окружающую среду, природу и культуру, а также улучшающие качество" Бали.

Туристический налог в Венеции

Туристический налог в Венеции стал предметом бессчетных дискуссий и задержек. Город в Италии является одним из самых посещаемых туристами в Европе, вытесняющих местных жителей с узких и переполненных улиц центра. Подтверждено, что до конца 2024 года в городе-лагуне будет введена плата за въезд. Посетители должны будут платить 5 евро за вход в пиковые выходные и другие дни с апреля по середину июля – всего 29 дней. В часы пик (с 8:30 до 16:00) будет действовать однодневный тариф, то есть посетители, приезжающие в Венецию на ужин или концерт, не будут платить за въезд.

Налог имеет целью уменьшить скопления людей, поощрить более продолжительные визиты и улучшить качество жизни жителей города. Доходы от входных билетов пойдут на услуги, которые помогают горожанам, такие как обслуживание, уборка и уменьшение расходов на проживание.

Австрия

В Австрии вы платите налог на ночлег, который варьируется в зависимости от того, в какой провинции вы находитесь. В Вене или Зальцбурге вы платите дополнительные 3,02% к счету за проживание в отеле за человека.

Бельгия

Туристический сбор в Бельгии также взимается с отелей за каждую ночь в них. Иногда этот сбор входит в стоимость номера, но некоторые отели выделяют его отдельно и делают это дополнительной платой, поэтому вам нужно внимательно проверять свой счет. В Антверпене и Брюгге сбор взимается за номер. Цена в Брюсселе варьируется в зависимости от размера и рейтинга отеля. В общей сложности это около €7.50.

Бутан

В то время как в большинстве стран туристическое собрание не превышает 20 евро, налог в Бутане заоблачно высок. Минимальная ежедневная плата для большинства иностранцев составляет: $250 (€228) с человека в день в высокий сезон и поменьше в низкий сезон. Но она многое покрывает, в том числе проживание, транспорт в стране, гида, питание и входные билеты.

Болгария

Болгария применяет туристический сбор за ночлег. Он очень низок и варьируется в зависимости от района и классификации отеля – примерно до 1,50 евро.

Карибские острова

На большинстве Карибских островов туристический сбор прилагается к стоимости проживания в отеле или к плате за выезд. Размер сбора колеблется от 13 евро на Багамских островах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Хорватия

Хорватия повысила туристический налог в 2019 году. Однако повышенная ставка применяется только во время пикового сезона летом. Посетители платят около 10 кун (€1,33) с человека за ночь.

Чехия

Туристический сбор в Чехии нужно платить только при посещении столицы страны, Праги. Он маленький (менее 1 евро) и оплачивается за человека, за ночь, до 60 ночей. Налог не распространяется на детей в возрасте до 18 лет.

Франция. Повышение туристического налога в Париже из-за Олимпиады-2024

Во Франции существует налог на жительство (taxe de séjour). Он прилагается к счету за проживание в отеле и варьируется в зависимости от того, в каком городе вы находитесь. Ставки колеблются от €0,20 до €4 с человека за ночь. Туристические центры, такие как Париж и Лион используют эти деньги для поддержки туристической инфраструктуры.

В преддверии Олимпийских игр-2024 туристический налог на гостиничные номера увеличился на 200 процентов, начиная с января 2024 года. В зависимости от типа размещения сбор составляет от 0,75 до 15 евро за ночь.

Германия

В Германии существует так называемый "налог на культуру" ("kulturförderabgabe"), а также "налог на койко-место" ("bettensteuer") в таких городах, как Франкфурт, Гамбург и Берлин. Этот сбор составляет около 5 процентов от вашего счета за проживание в отеле.

Греция

Туристический налог в Греции основан на количестве звезд отеля или количестве арендуемых комнат. Он может составлять 4 евро за номер. Сбор был введен греческим министерством туризма, чтобы помочь сократить долг страны.

Венгрия

Туристический сбор в Венгрии применяется только в Будапеште. Путешественники должны платить дополнительные 4% каждую ночь исходя из цены своей комнаты.

Италия

Туристический сбор в Италии зависит от того, где вы находитесь. На Сицилии они составляют от €1 до €3 за ночь. В Риме от €3 до €7 за ночь в зависимости от типа номера, но в некоторых меньших городах взимается больший сбор.

Япония

В Японии это происходит в форме налога на выезд. Посетители Японии платят 1000 иен (около 8 евро), когда покидают страну. Официальный туристический сайт утверждает, что этот небольшой налог оказывает "значительное влияние" на экономику страны.

Малайзия

Туристический налог в Малайзии имеет фиксированную ставку и взимается за каждую ночь пребывания. Это не более 4 евро за ночь.

Новая Зеландия

Многие туристы, люди, находящиеся в отпуске, а также некоторые студенты и работники, приезжающие в Новую Зеландию, должны оплатить международный сбор на охрану природы и туризма (IVL) по прибытии. Он составляет 35 новозеландских долларов, что составляет примерно 21 евро. Но люди из Австралии освобождены от этого сбора.

Нидерланды

В Нидерландах есть наземный туристический налог и водный туристический налог. В Амстердаме он составляет 7% от стоимости номера в отеле. Он называется "toeristenbelasting". В 2024 году размер туристического налога вырастет до 12,5%, что сделает его самым высоким в Европе. Он будет распространяться как на пассажиров круизов, так и на останавливающихся на ночь посетителей.

Португалия

Низкий туристический налог в Португалии уплачивается с человека за ночь и применяется только к гостям, которым исполнилось 13 лет. Он составляет около 2 евро и в настоящее время применяется в 13 из 308 муниципалитетов Португалии, включая города Порту, Лиссабон и Фару. Платить нужно только за первые семь дней пребывания.

Словения

Туристический налог в Словении варьируется в зависимости от места расположения и рейтинга отеля. Он немного выше в крупных городах и курортных городках, включая Любляну и Блед – около €3.

Испания

Если вы следуете на Ибицу или Майорку, вам придется заплатить туристический налог. Это сбор на устойчивое развитие туризма, который распространяется на отдых на Балеарских островах Испании (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера), также распространяется на каждого отдыхающего от 16 лет. В высокий сезон налог может достигать 4 евро за ночь.

Швейцария

Туристический налог в Швейцарию варьируется в зависимости от месторасположения. Его стоимость рассчитывается за ночь и за человека и составляет около 2,20 евро. Цены на проживание обычно не включают в себя туристический налог – его указывают отдельной суммой, чтобы было легче отслеживать. И это касается только нахождения до 40 дней.

США

Гостиничный налог или проживание для путешественников, нанимающих жилье, взимается на большей части территории Соединенных Штатов. Его также называют налогом на жительство. Эти сборы применяются в отелях, хостелах и мотелях. Самая высокая ставка, как сообщается, уплачивается в Хьюстоне, где налог составляет 17% от вашего счета за проживание в отеле.

Ранее OBOZ.UA писал о самых дешевых направлениях для путешествий по Европе в 2024 году. В рейтинг попала, в частности, Португалия, славящаяся своими бюджетными предложениями отпуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!