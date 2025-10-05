Девушка-пилот поделилась секретом, как покорить отрасль, в которой доминируют мужчины

Пилотесса поделилась секретами своего успеха в области авиации, и отметила, что представительницам слабого пола не стоит отказываться от своих мечтаний, боясь провалиться в отрасли, в которой якобы доминируют мужчины.

Видео дня

Дженна из Манчестера поделилась своей историей на странице "Update Aviation" в Facebook, надеясь поощрить других достигать своей цели, несмотря ни на что.

"Мое авиационное путешествие началось с юного возраста, когда мой папа каждые выходные брал меня в паб в аэропорту Манчестера, чтобы посмотреть на самолеты! После нашего первого семейного отпуска и моего первого полета в самолете я поняла, что это работа моей мечты. С тех пор я никогда не отказывалась от этой затеи", - сказала она.

Сейчас она уже успешно закончила летную школу и получила первую работу.

"Я начала свою летную подготовку в январе 2023 года по интегрированной лицензии ATPL. Я восемь месяцев летала над Финиксом, штат Аризона, чтобы научиться управлять самолетом, и могу честно сказать, что это было самое удивительное время в моей жизни", – поделилась Дженна.

"Мой совет женщинам-летчикам: если у вас есть мечта стать пилотом, вы должны себе это позволить! Авиация может быть сложной отраслью, как финансово, так и морально. Но всегда есть выход!" – добавила она.

По ее словам, она очень нервничала из-за перехода в отрасль, где доминируют мужчины, но, на самом деле, ее приняли в коллективе очень дружелюбно.

"Я нашла друзей на всю жизнь и чувствую себя частью сообщества, которое всегда помогает друг другу!" - заявила пилотесса.

