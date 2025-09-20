Топ-8 вещей, которые всегда нужно брать с собой в самолет: советы от бортпроводницы

Стюардесса по имени Хлоя поделилась восемью вещами, которые она призывает путешественников взять с собой на следующий рейс, особенно если он длинный.

По ее словам, это сделает ваш отдых более расслабляющим и приятным. Советами она поделилась в своем TikTok.

Спрей-освежитель воздуха

Поход в туалет в самолете может быть неудобным опытом для некоторых, особенно если нужно опорожнить кишечник. Чтобы сделать этот процесс более приятным как для вас, так и для других пассажиров самолета, Хлоя посоветовала взять с собой освежитель воздуха.

Закуски и напитки

Далее она посоветовала брать с собой собственные закуски и напитки в самолет. Главная причина этого заключается в том, что неожиданные турбулентности или погодные условия на борту самолета могут задержать запланированное обслуживание.

Одноразовая зубная щетка

По ее словам, было бы здорово приобрести пакет одноразовых мини-зубных щеток, на которые уже добавлена зубная паста, что уменьшает количество продуктов, которые нужно паковать.

Если вы не хотите покупать еще один одноразовый продукт, хорошей альтернативой будет просто взять с собой в ручную кладь собственную зубную щетку и пасту, которыми можно освежиться перед посадкой.

Наушники с шумопоглощением

Самолеты могут быть шумными, из-за чего полет может казаться еще длиннее, чем он есть на самом деле. Чтобы помочь в этом, Хлои рекомендует взять с собой наушники с шумоподавлением для использования в самолете.

Паровая маска для глаз

"Лучший лайфхак для путешествий, который я нашла", – сказала она о своем пятом совете, которым были паровые маски для глаз.

Эти маски помогают улучшить кровообращение и освежить кожу вокруг глаз. Тепло также может помочь вам расслабиться и легче заснуть.

AirFly

Если у вас есть наушники или наушники-вкладыши, для работы которых нужен Bluetooth, наличие передатчика Bluetooth, такого как AirFly, позволит вам использовать собственные наушники для развлечений во время полета.

Хорошая подушка для шеи

Если вы знаете, что захотите поспать или отдохнуть во время полета, приобретение подушки для шеи может быть отличной инвестицией, чтобы предотвратить скованность или боль в шее. Однако Хлоя призвала своих зрителей убедиться, что они приобрели качественную подушку.

Паспорт и ручка

В конце концов, как большинство людей уже знает, самое важное, что вам нужно взять с собой на рейс, – это действительный паспорт. Однако Хлоя также добавила, что вам следует взять с собой собственную ручку. Она вам понадобится для таможенного оформления, а у бортпроводников, кажется, никогда нет лишних.

