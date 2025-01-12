Что посмотреть в Луцке: едем исследовать город

Город-музей сочетает в себе древнюю историю и динамичное настоящее. Его стены помнят рыцарей, королей и обычных мещан, творивших историю Волыни. Здесь и древний замок, и величественные соборы, и даже подземные ходы и сокровища, окутанные легендами. Так откуда же начать познавательное путешествие – читайте дальше.

Видео дня

Кафедральный костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Располагается в историко-культурном заповеднике "Старый Луцк". Строительство святыни началось в 1616 году по проекту итальянского архитектора Джакомо Бриано.

Работы продолжались почти четверть века. За это время храм претерпел значительные изменения под влиянием различных архитектурных стилей: от ренессанса до барокко и классицизма.

Когда-то коллегиум принадлежал ордену иезуитов, сегодня же в нем находится учебное заведение.

Туристы осмотрят росписи стен, скульптуры, мемориальные доски и живописные полотна XVIII века, например, икону Святого Франциска.

В костеле находится четырехъярусное подземелье, где путешественники увидят старинные фрески и надписи на латыни , посетят крипту, трапезную и гробницу. В одной из комнат раньше держали и пытали заключенных.

Замок Любарта

Один из самых древних в Украине.

В X веке на этом месте было небольшое поселение, а в XIV, по приказу великого князя литовского Любарта Гедиминовича, началось строительство мощной крепости.

Она служила не только оборонительным сооружением, но и резиденцией и центром политической жизни Волыни, где также проводились конференции монархов Центральной Европы.

Существует легенда, что правитель хотел подарить дворец любимой, которая, к сожалению, умерла до завершения работ. А еще, говорят, что в бетон сооружения добавляли яйца, которые, якобы, укрепляли фундамент.

Советуем посетить выставку "Плитница" на втором этаже Въездной башни. Туристы могут осмотреть древние артефакты, найденные во время археологических раскопок. А на нижнем ярусе расположена средневековая тюрьма.

В башне проходит выставка замкового оружия и действует единственный в стране музей колоколов. Самый старый экспонат 1647 года.

Кстати, именно эта аттракция изображена на обороте банкноты номиналом в 200 гривен.

Лютеранская кирха

Здание построили в 1906 году в неоготическом стиле. Когда-то здесь располагался костел Девы Марии ордена кармелитов, который в 1845-м уничтожил пожар.

В X веке кирха служила главным храмом германских колонистов.

Во время Первой мировой войны в подвальном помещении разместили госпиталь с больными тифом.

Впоследствии ее передали обществу баптистов, которые отреставрировали сооружение.

Дом Голованя

Находится на территории Историко-культурного заповедника "Старый Луцк".

Хотя в советские времена семья культурного деятеля потеряла собственное жилье, он все равно продолжал работать во благо города.

И вот, после 20 лет творческой деятельности, местные власти передали скульптору небольшой участок для застройки. Николай Головань мог свободно творить и работать над своими уникальными фигурами.

Сегодня в заповеднике хранится более 500 скульптур разных стилей.

Луцкий зоопарк

Расположен на территории Центрального парка. Зверинец основали в 1979 году и несколько раз реконструировали.

Здесь обитают более 146 видов животных, в частности: лемуры, львы, олени, верблюды, павлины, ослы и обезьяны. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины.

Свято-Троицкий собор

Один из самых выдающихся памятников сакральной архитектуры Волыни.

На месте современного собора находился деревянный костёл Святого Креста. В XVII веке появился монастырь бернардинов, позже – новый каменный храм. Строительство святыни завершилось в 1789 году по проекту архитектора Павла Гижицкого.

Сегодня святыню считают важным религиозным центром Луцка. Она принадлежит Украинской Православной Церкви.

Туристы осмотрят росписи стен и иконы с позолотой "Собор русских святых" и "Воздвижение креста".

Также советуем сходить в крипту, в которой иногда проводят богослужения.

Исследуйте города Украины! Путешествуйте туда, где еще не бывали!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о крепостях Западной Украины, которые непременно стоит посетить

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!