Что нельзя брать в путешествия: эксперты назвали запрещенную вещь

Пребывание в аэропорту – ситуация достаточно стрессовая сама по себе, поэтому многие путешественники пытаются подготовиться заранее, все правильно упаковать и собрать все вещи первой необходимости. Впрочем, среди таких вещей есть одна категория, о которой нужно позаботиться особым образом.

Как пишет издание Express, этого правила придерживается даже британская королевская семья. И речь идет о том, чтобы никогда не брать с собой в путешествия немаркированные лекарства или добавки. Как пояснил изданию эксперт по путешествиям Андреа Платания, путешественники часто легкомысленно относятся и кладут таблетки в органайзер или небольшой пакет. "Но в зависимости от того, куда вы направляетесь, это может вызвать серьезные проблемы. В некоторых странах даже простые безрецептурные лекарства, такие как кодеин или некоторые антигистаминные препараты, требуют рецепта или специальных документов", – объяснил он.

Путешественники, которые не могут подтвердить, что им нужны все те препараты, которые они везут с собой, могут столкнуться с задержками, конфискацией или даже штрафами. Поэтому, если вы регулярно принимаете лекарства, вам нужно стоит взять с собой в поездку справку от врача, подтверждающую назначение каждого препарата.

Документы нужны для того, чтобы развеять любые сомнения у таможенников. Если у них возникнут опасения относительно того, не провозите ли вы лекарства контрабандой, вы должны быть способны доказать, что везете их исключительно для собственного использования и имеете на это справку от врача.

По словам эксперта, особенно строгими могут быть правила в некоторых странах Азии и Ближнего Востока. Там немало лекарств относят к веществам с особым уровнем контроля – за их ввоз можно получить серьезное наказание вплоть до открытия уголовного дела или запрета на въезд.

Именно поэтому Андреа Платания посоветовал отдыхающим перед поездкой изучить законы страны, куда они отправляются, о ввозе лекарств. И на всякий случай попросить у своего врача все рецепты и справки. "Это одна из тех мелочей, о которых не задумываешься, пока это не произойдет с тобой. В этот момент вы не только испытываете стресс, но и ваша поездка может начаться с худшего из возможных вариантов. Немного предусмотрительности может полностью предотвратить это", – объяснил эксперт.

