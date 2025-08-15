Почему пассажиры круизных лайнеров падают в море во время путешествия: выяснились три причины

В течение 2024-го во всем мире 19 пассажиров и членов экипажа круизных лайнеров выпали за борт, а с 2000 года – 422. Обычно это спровоцировано тремя факторами: пьянство, самоубийство или злой умысел.

Видео дня

Об этом заявило издание Daily Mail, успокоив читателей, которые собрались в круиз. "Поскольку поручни на большинстве судов, как правило, расположены на уровне груди, настоящие несчастные случаи практически исключены", – заявили журналисты.

Летом-2025 уже происходили подобные инциденты

Только в прошлом месяце стало вирусным видео, на котором мужчина вывалился с панорамного бассейна на круизном лайнере Icon Of The Seas американской компании Royal Caribbean. Однако турист приземлился на узкий желоб, а не в море. Это произошло всего через несколько дней после того, как сотрудник лайнера выпрыгнул с Icon Of The Seas и погиб, поэтому пассажиры были встревожены.

Ранее этим летом пятилетняя девочка каким-то образом – как именно, точно не установлено – упала в море с четвертой палубы лайнера Disney Dream, возвращавшегося в штат Флорида с Багамских островов. Ее отец прыгнул следом, и семью спасла команда на катере.

Большинство пассажиров не знают, как вести себя в воде

Энди Хармер, управляющий директор Международной ассоциации круизных линий Великобритании и Ирландии, заявил, что ему "не известно ни об одном случае, когда кто-то действовал ответственно" после падения за борт.

Если это произойдет, пассажирам советуют держаться на плаву и ждать спасения, а не плыть к судну.

Шансы на выживание зависят от температуры воды и наличия переломов. Если температура ниже 5 градусов, существует вероятность холодового шока от внезапного погружения в холодную воду. Это может призвести к утоплению в течение нескольких минут или смерти от переохлаждения.

Обозреватель Лесли Беллью, которая пишет о круизах для Daily Mail, сообщила, что редкие случаи падений с кораблей получают широкую огласку, поскольку морское право требует сообщать о них. Однако в других сферах туристической индустрии (например, в отелях и компаниях, предлагающих пакетные туры) несчастные случаи часто не разглашают публике и рассматриваются в индивидуальном порядке.

Беллью настаивает, что круизный отдых не является рискованным – это приятный способ увидеть мир.

Как писал OBOZ.UA, согласно новому исследованию Cloudwards, многие из самых популярных прибрежных локаций Европы попали в список худших в мире из-за переполненности, грязи и других недостатков. Среди них Ла-Пелоза на Сардинии, Кала-Комте на Ибице и Коннос на Кипре. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!