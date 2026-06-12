Четыре живописные страны Азии испытывают нехватку туристов: куда поехать в 2026 году

Юго-Восточная Азия – мечта каждого туриста. Это не только тёплые моря, тропические пляжи и уникальная культура, но и ароматы уличной еды, благовония храмов, соленый бриз и запахи экзотических цветов.. Однако не все страны региона до сих пор достаточно изучены любителями путешествий

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Азия прекрасна во всех своих проявлениях – от шумных рынков до уютных святилищ. И хотя некоторые ее уголки уже взорвались безумной популярностью, кое-где места в отелях все еще стоят пустыми. Поэтому во времена повсеместного овертуризма издание Travel Off Path тщательно изучило ситуацию и собрало 4 удивительные азиатские страны, где власти готовы буквально расстелить перед гостями приветственный коврик.

Шри-Ланка

Эта островная страна сейчас одна из самых модных в Азии. Хотя путь к ней довольно непрост. Возможно, это направление не для классического медового месяца или среднестатистической пары в отпуске. Зато здесь буквально рай для цифровых кочевников и авантюрных путешественников.

Будучи одной из тех стран, которые сейчас принимают больше гостей, чем когда-либо в истории, Шри-Ланка не собирается останавливаться на достигнутом. И кто может ее в этом винить, учитывая сложное прошлое с войнами и экономическим коллапсом? Сегодня это одно из самых привлекательных мест для отдыха благодаря невероятному разнообразию: от золотых пляжей и сафари с дикими животными до тех самых культовых железнодорожных маршрутов, видео с которыми заставляют всех завидовать в TikTok.

Сейчас Шри-Ланка полностью перезапускает свой туристический имидж. Страна отказывается от старого постпандемического лозунга в пользу единого национального бренда, построенного вокруг всемирно известного цейлонского чая, крикета и общего гостеприимства острова.

Филиппины

Будем откровенны: Манила – это в основном скучное место. Более того, из-за безумной влажности, переполненных улиц и отсутствия достопримечательностей столица порой напоминает настоящий ад. Посетить ее стоит лишь для того, чтобы иметь отправную точку для путешествия на местные феноменальные райские острова.

Филиппинцы могут показаться одними из самых счастливых людей на планете, искренне улыбающимися, даже если в их карманах дует ветер. Поэтому те туристы, которые отваживаются выйти за пределы не самой привлекательной Манилы, найдут действительно потрясающие пляжные уголки, ради которых стоит преодолеть этот путь.

Вьетнам

Дешевый, привлекательный и невероятно разнообразный Вьетнам – это настоящий сон наяву, если вы готовы провести много часов в самолете, чтобы сюда добраться. И местное министерство туризма надеется именно на это.

Страна уже бьет все возможные рекорды посещаемости, но здесь все еще остается множество рисовых террас, которыми можно любоваться, неизведанных пляжей и глухих дорог, которые так и хочется исследовать на мотоцикле (хотя иностранцам часто непросто легально сесть за руль без местных водительских прав).

В то время как Ханой, Хошимин, а в последнее время и остров Фукуок переживают настоящий бум, новая маркетинговая туристическая кампания Вьетнама смещает акцент. Теперь внимание приковано к высокогорным деревням, уникальной кофейной культуре, экотуризму, колоритным местным фестивалям и аутентичным впечатлениям. Все это призвано выманить путешественников за пределы стандартных туристических маршрутов и убедить их остаться в стране чуть дольше.

Мьянма

Одна из наименее изученных стран Азии пытается перевернуть страницу своей непростой истории. Ну, или, по крайней мере, делает отчаянную попытку закрыть глаза на гражданскую войну, которая до сих пор не закончилась, и военный режим, охвативший государство. Мьянма – это одно из тех редких мест, где жесткая политика правительства отпугивает большинство путешественников. Хотя на самом деле страна может предложить невероятные храмы, вкусную еду за копейки и удивительное гостеприимство местных жителей.

Сейчас Мьянма стремится начать все с чистого листа и переформатировать свой имидж на новый обязательный для посещения пункт в Юго-Восточной Азии. Власти запускают амбициозную туристическую кампанию и готовы бороться за каждого гостя, несмотря на низкие рейтинги безопасности страны.

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