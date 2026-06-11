Езжайте без раздумий: эксперты назвали 3 лучших места в Европе

Пляжи быстро заполняются туристами, популярные курорты дорожают, а найти место, где можно совместить хорошую погоду, интересные впечатления и атмосферу настоящего отпуска, становится сложнее. Именно поэтому путешественники все чаще смотрят не только на очевидные пляжные направления.

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Эксперты обратили внимание на три европейские локации, которые могут стать отличным выбором для путешествия. В список вошли прохладный и недооцененный Хельсинки, оживленный Амстердам с фестивалями и исторический Родос с пляжами, старым городом и средиземноморской атмосферой.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки не всегда первым приходит на ум, когда речь идет о летней поездке в Европу. Туристы чаще выбирают Италию, Испанию, Грецию или Францию, а столицу Финляндии иногда ошибочно воспринимают как слишком сдержанное и холодное направление.

Однако летом Хельсинки раскрывается совсем иначе. Город становится оживленным, светлым и очень приятным для прогулок. Здесь можно увидеть неоклассическую архитектуру возле Сенатской площади, цветные фасады в стиле ар-нуво, набережные, острова и районы с выразительной северной атмосферой.

Особенность Хельсинки в том, что он не всегда ощущается как типичный европейский город. На одной улице можно увидеть строгую элегантность исторических зданий, на другой – морские пейзажи, современный дизайн и спокойный ритм, характерный для севера. Именно это делает город интересным для тех, кто хочет не банального летнего путешествия.

Отдельный плюс – острова вблизи города. К некоторым из них можно добраться паромом за небольшие деньги, а сама поездка уже становится частью впечатления. Также в Хельсинки стоит обратить внимание на местные фуд-холлы, где можно попробовать финские блюда и лучше почувствовать городскую жизнь.

Любителям природы тоже будет чем заняться. Неподалеку от столицы расположен парк Nuuksio Reindeer Park, где летом можно увидеть северных оленей. Это хороший вариант для тех, кто хочет совместить городское путешествие с природой, не отправляясь далеко от Хельсинки.

Еще одно важное преимущество финской столицы – ощущение безопасности. Город считают комфортным для самостоятельных прогулок, а спокойная атмосфера делает его удачным выбором для путешественников, которые не хотят суеты крупных туристических столиц.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам давно является одним из самых известных туристических городов Европы, но летом он получает еще больше причин для поездки. Несмотря на разговоры о чрезмерном туризме и попытки города ограничить определенные типы отдыха, нидерландская столица остается направлением, где можно найти гораздо больше, чем ночная жизнь.

Амстердам – это каналы, велосипеды, музеи, исторические улицы, уютные кафе и особая атмосфера города на воде. Здесь легко провести несколько дней, просто гуляя по разным районам, останавливаясь у мостов, заходя в небольшие магазины или выбирая новый маршрут вдоль каналов.

Лето делает город еще более оживленным. В этот период здесь проходит много событий и фестивалей, так что Амстердам может понравиться не только тем, кто приехал за классическими туристическими локациями, но и тем, кто ищет музыку, культуру и большие городские мероприятия.

Единственный заметный минус Амстердама в июле – толпы. Особенно внимательными стоит быть велосипедистам и пешеходам, ведь движение в городе интенсивное, а туристы не всегда сразу привыкают к местному темпу.

Родос, Греция

Родос – один из самых интересных островов Греции для летнего путешествия. Он не имеет такого глянцевого образа, как Санторини, но именно это и делает его особенным: здесь можно найти пляжи, историю, древние достопримечательности, ночную жизнь и атмосферу настоящего средиземноморского острова.

Главная жемчужина Родоса – старый город, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Он совсем не похож на типичные бело-голубые открытки с греческих островов. Вместо этого туристов встречают средневековые стены, каменные улочки, крепость.

Родос подходит тем, кто хочет не только лежать на пляже, но и много гулять. Старый город напоминает лабиринт из мощеных переулков, исторических зданий и неожиданных двориков.

Остров также славится побережьем. Пляжи Родоса – одна из причин, почему сюда хочется возвращаться. Можно найти как популярные места с инфраструктурой, так и красивые бухты для более спокойного отдыха.

Еще одно преимущество Родоса – цены. По сравнению с некоторыми раскрученными греческими островами, здесь легче организовать длительный летний отпуск без ощущения, что бюджет тает слишком быстро. Именно поэтому Родос может быть хорошей альтернативой для тех, кто хочет Грецию, но не хочет переплачивать за чрезмерную популярность направления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о трех замечательных греческих островах, не хуже Санторини, но дешевле и спокойнее.

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