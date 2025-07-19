Четыре инстаграмных пляжа Одессы, чтобы убежать от толпы и сделать 1000 кадров без фильтров

Море прогрелось до комфортной температуры, витамин D проникает в кожу большую часть дня, а мы решили поискать локации в Одессе, где можно отдохнуть ушами, глазами и душой, сделав инстаграмные кадры. Раскрываем секрет с четырьмя уникальными местами, где ваши фотографии будут напоминать Хорватию, Болгарию и Кипр, а вы сможете с гордостью подписать "Это Украина".

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Пляж Скалы

Кто хоть раз побывал на диких скальных пляжах Крыма, понимает, что пляж "Скалы" в Одессе это находка для декорации и романтики. Мягкий песочек и скалы, которые торчат из берега и воды. Здесь можно представить себя русалочками, охотиться за крабами, насладиться отсутствием толпы и почувствовать дух пиратства и приключений.

Здесь есть пещеры, скальные проходы и много пространства для фото фантазии. На восходе солнца, море и пляж приобретают розовые оттенки, а во время шторма волны образуют водяные спецэффекты, ударяясь о скалы. Но стоит быть внимательными, посещая локацию с детьми, это место прозывают нудистской зоной. Пляж расположен недалеко от пляжа Ланжерон, что станет ориентиром из любой части города.

Пляж Лагуна

Его называют одним из самых красивых в Одессе. Пейзажные лестницы, живописные виды на море и скалы, одиночные деревья, красная терраса, а недавно, на пляже было установлено скальное зеркало, в котором каждый желающий может сделать невероятное селфи с морем. Расположившись в бухте, воды здесь довольно спокойные и кристально чистые.

У пляжа есть большая деревянная терраса, которая позволит войти глубже в море, чтобы послушать его песню, или подкормить чаек, сделав фото с ними.

Добраться до локации ориентируясь на остановку "Французский бульвар" и спуститься вдоль Санаторного переулка.

Каменный пляж

Конечно каменным пляжем в Одессе можно назвать много бухт, которые вне цивильных пляжных полос. Но эта красота находится слева от предыдущей песчаной зоны "Лагуна". Скалы здесь имеют красивую оранжево–горчичную окраску, а камешки и ракушки в чистой воде образуют дополнительный фон для ярких воспоминаний. Скальные тоннели, высокие каменные помосты создадут вам атмосферность и многообразие "студийных комнат".

Карантинный мол

Не пляж, но пройтись по длинному бетонному "рифу" и сделать фото с легендарным Воронцовским маяком — можно сравнить с отдельным приключением. Локация позволяет окунуться в интересную историю Одессы, которая пережила много событий, в которые сначала можно и не поверить. Добраться можно, только при условии экскурсии, поэтому толпа будет, но всем дадут время на фотографирование.

Во время нахождения на диких пляжах будьте внимательны и осторожны: не касайся незнакомых предметов, не посещайте пляжи в большой шторм или грозу, в случае обнаружения подозрительного предмета сообщите соответствующие службы, во время тревоги не стоит находиться в местах без укрытия.

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