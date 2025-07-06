Черкасская, Полтавская или Кропивницкая область? Какую сторону Кременчугского водохранилища выбрать для отдыха

Наконец–то, лето подкрадывается ко всем регионам Украины и желание освежиться в чистой прохладной водичке набирает обороты. Не стоит расстраиваться из–за отложенного отпуска на море, предлагаем локацию для отдыха, которая закрывает летние гештальты и помогает сэкономить зарплату. Спойлер: именно здесь расположены "Украинские Мальдивы".

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Летний отдых на Кременчугском водохранилище

Второе название большого водохранилища — "Кременчугское море". Его горизонт сливается с голубизной неба и занимает части трех областей: Полтавской, Черкасской и Кропивницкой (Кировоградской). Хотя, создание водохранилища было с добрыми намерениями, – для строительства электростанции и обеспечения электроэнергией, ради достижения цели, было затоплено более 200 поселков и переселено более 130 тыс. человек.

Сегодня, водохранилище является местом для уикенда на природе, летних водных развлечений и уютным побегом из больших городов, подальше от обыденности и спешки. Вдоль его берегов раскинулись туристические базы, рестораны и частные гостиницы, которые можно использовать для остановки. Туристы могут выбирать от аутентичной остановки в палатке до современных коттеджей, имея посередине очень большой диапазон сервиса и цен. Места развлечений и отдыха расположены далеко друг от друга, поэтому стоит сразу расставить приоритеты в занятиях и условиях проживания.

Если вы не на машине, стоит выбрать более комфортное жилье в поселке, или небольших городах, которые обеспечивают магазинами, парками и медицинским обслуживанием. Несмотря на популярность водохранилища для летнего отдыха, поселки и городки еще не достигли статуса курортов, поэтому инфраструктура и антураж довольно простые и немного запущенные. Для ценителей современности и повышенного комфорта стоит смотреть в сторону туристических баз премиум–класса. Какой берег водохранилища лучше выбрать и где остановиться, рассказываем далее.

Туристические базы и частные предложения возле Кременчугского водохранилища

Три области вокруг позволили образовать очень широкий диапазон выбора жилья. Кременчуг, Светловодск, Слобода, Черкассы, Градижск подойдут для остановки тем, кто не имеет своего транспорта для передвижения, хочет активный отдых с выездами на экскурсии, развитой инфраструктурой, выбором развлечений и аттракций. Тиньки, Сагуновка, Леськи, Кедина Гора, Чеховка, Веремеевка, Максимовка — предложения частного сектора, аутентичные остановки и несколько баз отдыха разного уровня комфорта.

Какую область, городок или поселок выбрать для остановки и отдыха будет зависеть от приоритетов :

Живописные пейзажи. Сагуновка, "картинами", которые поражают, бьет все рекорды. Именно эта локация имеет прозвище "Украинские Мальдивы" и дарит фотографии на бескрайнем белом песке с чистой изумрудной водой. Поэтому, сторона водохранилища в Черкасской области привлекает инстаграмных туристов.

Сагуновка, "картинами", которые поражают, бьет все рекорды. Именно эта локация имеет прозвище "Украинские Мальдивы" и дарит фотографии на бескрайнем белом песке с чистой изумрудной водой. Поэтому, сторона водохранилища в Черкасской области привлекает инстаграмных туристов. Гастрономический туризм . Здесь стоит выбирать Кременчуг, Черкассы или Слободу, города, где вы найдете многообразие кухонь и уровней заведений.

. Здесь стоит выбирать Кременчуг, Черкассы или Слободу, города, где вы найдете многообразие кухонь и уровней заведений. Уникальность. Если немного готовы поступиться комфортом и гастрономией, стоит выбирать колоритные поселки с уникальными локациями, как частный историко-этнографический музей в Веремеевке, семейный кемпинг в Чеховке, улиточная ферма в Благодатном, парки и музеи в Дахновском, уникальные овраги в Тиньках.

Комфорт и современность . Туристические базы: "Волна" возле Светловодска, "MAXX Premium Resort" возле Подорожного, Villa_Vilage в Слободе, Selena Family Resort возле Дахновского, "Кедина Гора" возле Кедыной горы.

. Туристические базы: "Волна" возле Светловодска, "MAXX Premium Resort" возле Подорожного, Villa_Vilage в Слободе, Selena Family Resort возле Дахновского, "Кедина Гора" возле Кедыной горы. Романтик. Кемпинг и кемпинговые городки подарят долгожданное время наедине. Для повышенного комфорта стоит воспользоваться туристическими базами с отдельными коттеджами.

Чем заняться на Кременчугском водохранилище

Кроме очевидных вещей, у вас будет уникальная возможность:

Увидеть сразу три области.

Посетить Черкассы с музеями и развлечениями;

Попробовать себя в новом водном виде спорта, от сапов до байдарок.

Посетить уникальные музеи и фермы.

Устраивать ежедневные пикники.

Попробовать велосипедные туры по ближайшим населенным пунктам.

Насладиться рыбалкой вволю.

Отдых на "Кременчугском море" может стать любимой летней традицией, если выберете сторону и остановку по вкусу. Читайте также: музыкальные фестивали Киева и Львова, которые можно посетить этим летом и, как интересно провести время остановившись в Тернополе.