Бюджетные путешествия по Украине: куда съездить и что посмотреть

Представьте себе: вы путешествуете живописными уголками своей страны, наслаждаетесь красотой природы, знакомитесь с интересными людьми и открываете для себя новые места – и все это без лишних затрат. Хотя, хватить фантазировать! Это ведь реальность, которая доступна каждому. Но куда же отправится на отдых, чтобы не беспокоиться за свой кошелек - читайте ниже.

Видео дня

Тернополь

Располагается на берегах реки Серет. Он считается одним из главных центров историко-географического региона Галичина. Город основал военный деятель Польского королевства Ян-Амор Тарновский.

Сначала советуем прогуляться по набережной Тернопольского пруда. Здесь обустроили пешеходные зоны и дорожки для велосипедистов. Площадь искусственного водоема составляет около 300 гектаров. Когда-то она являлась дополнительной защитой от турецко-татарских нападений.

Далее сходите в местный замок. Фортификационное сооружение построили с 1540 по 1548 годы для охраны юго-восточных границ. До наших дней на месте крепости остался только дворец.

Живописные места для фото воспоминаний найдете на Острове любви. Аттракцию создали после Второй мировой войны, путем подсыпания грунта. Добраться сюда можно по специальному мосту.

И, конечно, посетите гидропарк "Топильче". Здесь туристы смогут попасть в городок эпохи казачества. На его территории построили каменные башни и стены.

Коломыя

Располагается в юго-восточной части Ивано-Франковской области на берегу реки Прут. Со середины XIII века город являлся центром добычи соли. А с 1600 по 1800 годы здесь действовали отряды опришков.

Начните путешествие с единственного в мире музея писанки. Его открыли в 1987-м в помещении церкви Благовещения Пречистой Девы Марии. Со временем открыли новое здание, возле которого построили сооружение в форме большого расписного яйца. Сегодня в музее хранится более 12 000 экспонатов из разных регионов Украины.

Затем сходите в городскую ратушу. Ее заложили в 1877-м, как помещение для магистрата Коломыи. Когда-то здесь находилась тюрьма, где несколько дней был в заключении Иван Франко, арестованный австрийскими властями.

Чтобы не возвращаться из путешествия с пустыми руками, советуем сходить на рынок вышиванок. Здесь можно приобрести сорочки, юбки, запаски, веночки, рушники. Кстати, большинство элементов народной одежды продают сами мастерицы.

Мукачево

Находится в Закарпатской области. Поговаривают, что название города происходит от праславянского слова "мука". А все потому, что когда-то на реке стояла водяная мельница.

Сходите во дворец князей трансильванской семьи Ракоци. Строительство здания начали в 1667 году. Сначала оно служило городской резиденцией, а затем местом торжественных приемов знати и иностранных послов. Самыми известными посетителями сооружения стали: император Йозеф II, эрцгерцоги Максимилиан и Альбрехт и художник Мигай Мункачи.

Затем посетите замок Паланок. Его построили на горе вулканического происхождения. Точная дата основания крепости неизвестна, но ее описывали в документах XI века. Аттракция имела глубокие подземные хранилища, выдолбленные прямо в скале, которые служили убежищем для местного населения в случае опасности. Сегодня здесь находится исторический музей, где хранится около 8000 экспонатов.

Советуем спланировать путешествие весной, ведь в конце апреля – начале мая в Мукачево начинают цвести сотни деревьев сакуры.

Умань

Располагается на Приднепровской возвышенности в Черкасской области. Поговаривают, что название города произошло от названия реки Уманка.

Начните прогулку с Национального дендрологического парка "Софиевка". Природную локацию основал магнат Станислав Щенсный Потоцкий в 1796 году. Здесь растает около 3300 деревьев и кустов. Также на территории соорудили 6 искусственных бассейнов и прудов и обустроили аллеи. Сегодня аттракция входит в список 7 чудес Украины.

Рекомендуем прогуляться вдоль расписного забора. Его украшают художественные росписи 70 уманских художников. Туристы смогут увидеть разные работы: от абстрактных композиций до интересных портретов.

А еще советуем съездить в Буцкий каньон, который находится примерно в 40-50 километрах от Умани. Возраст гранитов, в которых сформировалась ячейка, составляет около 2 миллиардов лет. Выше него находится водопад Вир, рядом с которым сохранились руины водяной мельницы XIX века.

Черновцы

Город располагается на юго-западе Украины в 40 километрах от государственной границы с Румынией.

Начните путешествие с Резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Комплекс построили в 1864-1882 годах в духе эклектики. Его архитектором стал величайший чешский меценат Йозеф Главка. Советуем сходить в Мраморную, Красную, Голубую и Зеленую комнаты. Первый зал выполнен из белого и черного камня. Его интерьер отличается боковыми колоннадами и аркадами. Стены второго отделаны китайским шелком. Третий служил библиотекой митрополита, а четвертый его рабочим кабинетом.

Далее прогуляйтесь по Театральной площади. Два столетия назад в этой местности рос густой лес. Со временем расположились военные склады, а затем – рыбный рынок. Сегодня здесь находится Черновицкий музыкально драматический театр имени Ольги Кобылянской.

И, конечно, сходите в краеведческий музей, где хранятся старинные иконы, коллекция оружия, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Путешествие по Украине – это прекрасная возможность исследовать родной край!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об атмосферных горных поселках Украины, от храмов до музеев гуцульской магии

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!