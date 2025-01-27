От храмов до музеев гуцульской магии: атмосферные горные поселки Украины

В водовороте современного мира, где темп жизни растет с каждым днем, существуют места, где время как бы остановилось. Речь идет о карпатских регионах, где туристы обретают гармонию с природой. Так где же можно спокойно отдохнуть и насладиться чистым воздухом – читайте ниже.

Видео дня

Криворовня

Располагается в Верховинском районе Ивано-Франковской области на Гуцульщине.

Существует легенда, что название села происходит от имени первого поселенца – Кривого, проживающего на равнинной местности. Когда к нему шли, говорили: "Иду к Кривому на равнину".

Впервые о локации упоминают в 1719 году. В XIX – начале XX века здесь формировалась украинская интеллигенция. Сюда приезжали известные писатели, художники и ученые, в частности Михаил Коцюбинский, Ольга Кобылянская, Иван Труш и т.д.

В 1900-м в Криворовню приехал будущий митрополит Андрей Шептицкий, тогда еще епископ. Он останавливался в "солнечной хате" на холме над церковью, где написал труд "К моим любимым гуцулам".

Советуем посетить аутентичную усадьбу семьи Харуков 1858-го и осмотреть большое количество предметов быта.

Также посетите Литературно-мемориальный музей Ивана Франка. Именно здесь, в период с 1901-го по 1914-й, Каменяр черпал вдохновение среди живописных Карпат. Здесь хранятся вещи, которыми пользовался поэт.

И, конечно, сходите в Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Святыню построили в 1719 году.

Верховина

Располагается в Верховинском районе Ивано-Франковской области на высоте 620 метров над уровнем моря.

Впервые о поселке упомянули в 1424 году в грамоте князя Льва-Свидригайла. Он стал свидетелем многих исторических событий, от повстанческого движения опришков до национально-освободительной борьбы.

Советуем посетить Музей Гуцульской магии. Туристы познакомятся с уникальной культурой карпатских колдунов – мольфаров, узнают об их верованиях, традициях о значении символов в одежде и секретах лечения травами.

В доме быта, этнографии и музыкальных инструментов путешественники увидят старинную одежду, цимбалы, скрипки, дрымбы и трембиты.

Обязательно сходите в дом из кинофильма "Тени забытых предков". Здесь можно примерить традиционные костюмы и ознакомиться с интересными фотографиями.

Кривополье

Располагается в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Первое упоминание о селе с названием Криво Поле датируется 1899 годом. Оно находится возле одного из самых высоких перевалов Украинских Карпата – Кривопольского (1013 метров над уровнем моря).

Здесь можно насладиться пешими прогулками и рыбалкой. Через это место проходят несколько туристических маршрутов. Самый популярный – поход на хребет Кострич, откуда можно полюбоваться массивом Свидовец и Горганы.

Ворохта

Располагается в Надворнянском районе Ивано-Франковской области на высоте 850 метров над уровнем моря.

Впервые о поселке упоминали в 1568 году. По легенде, название происходит от фамилии солдата-дезертира, который поселился здесь в XVII веке.

В Ворохте находится исторический виадук, построенный в 1895-м во времена Австро-Венгрии. Он стал свидетелем амбициозного плана соединения Черного и Адриатического морей по железнодорожной магистрали. В 1894-м проложили 135 километров железной дороги от Станиславова (сейчас Ивано-Франковск) через Надворную до Вороненка.

Советуем сходить в деревянную церковь Рождества Богородицы. Согласно преданию, святыню построили в 1615-м. Не поверите, но при строительстве мастера не использовали ни одного гвоздя. Святыня стоит на каменной основе.

Микуличин

Располагается в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Первое упоминание датируется 1412 годом.

В XIX веке село считали самым длинным в Карпатах и самым большим населенным пунктом Австро-Венгерской империи. Оно простиралось на 44 километра. Однако в 1927-м от него отделились Ворохта, Татаров и другие.

Когда-то сюда часто приезжали Иван Франко, Леся Украинка, Василий Стефаник и Михаил Драгоманов.

Микуличин славится собственным пивоваренным заводом, где по традиционным рецептам варят натуральное пиво под маркой "Гуцульское". Здесь можно попробовать не только классические светлые и темные сорта хмельного, но и оригинальное медовое.

Так что не откладывайте свои желания на потом. Найдите время и возможности для путешествий!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подборке необычных локаций Украины для отдыха на лыжах

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!