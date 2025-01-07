Бюджетное путешествие по Европе зимой: куда планировать поездку без лишних расходов

Замерзли от зимней скуки? Тогда пора отправляться в путешествие! Ведь с декабря по февраль европейские города особенно атмосферны: рождественские ярмарки, вертепы, концерты, катки и, конечно, горячий и душистый глинтвейн. Такое нельзя пропускать! Так куда же отправится на отдых и не потратить при этом целое состояние – рассказываем ниже.

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Братислава, Словакия

Располагается на берегах Дуная в предгорье Малых Карпат. Кстати, это единственная столица мира, которая имеет границы с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией.

Сначала посетите Братиславский Град. Во времена Римской империи здесь находилось римское пограничное укрепление. С XVI столетия замок служил резиденцией венгерских королей. Сегодня здание реконструировано. Туристы могут посетить выставочные залы Национального музея.

Если путешествуете с декабря по январь, посетите рождественскую ярмарку на главной площади. Путешественники могут приобрести елочные украшения, сувениры и изделия ручной работы. Обязательно попробуйте яблоки в карамеле, картофельные лепешки со смальцем и имбирные пряники.

Также сходите к собору святого Мартина, в котором в период с 1563 по 1830 годы короновали императоров, в частности, Максимилиана II (1563) и Марию Терезию (1741).

Вроцлав, Польша

Располагается в Нижней Силезии к северу от Судетов. В 2016 году город получил статус культурной столицы Европы. В 2017-м в Вроцлаве проходили Всемирные игры.

Одним из символов Польши считается остров Тумский. Именно здесь находится собор Святого Иоанна Крестителя, который был построен еще в Х веке. Советуем подняться на башню здания, где оборудовали смотровую площадку.

Также прогуляйтесь по площади Рынок. Туристы могут увидеть знаменитых вроцлавских гномов – маленькие бронзовые статуэтки. Кстати, их начали устанавливать еще с 2001 года.

И, конечно, сходите в Зоологический сад. Аттракция работает с 1865-го. Ее площадь составляет около 33 гектаров. Сегодня обитателями сада являются более 12 000 животных, в частности, жирафы, леопарды, снежные барсы, бабуины, слоны, тюлени и пингвины.

Таллин, Эстония

Находится на берегу Финского залива. Город является большим пассажирским и грузовым морским портом.

Сначала прогуляйтесь по Ратушной площади – шедевру архитектуры XV века. В рождественский период здесь устраивают ярмарку. Туристы могут приобрести авторские изделия из шерсти, елочные украшения и бижутерию. Обязательно попробуйте глег и традиционное имбирное печенье.

Далее сходите к бывшей лютеранской Церкви Нигулисте. Кстати, ей уже около 500 лет. Сегодня в старинном здании размещается музей-концертный зал, где можно посмотреть редкие иконы, старинные надгробия и фрагмент картины Бернта Нотке "Танец смерти".

Посетите замок Тоомпеа. Когда-то он служил резиденцией датских королей, а затем – эстонских правителей. Сегодня он принадлежит парламенту – Рийгикогу.

Рига, Латвия

Располагается на берегу Рижского залива Балтийского моря. Интересный факт: исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Советуем посетить кафедральный собор. Его строительство было начато в 1211 году. Здесь хранится всемирно известный орган 1883–1884-х.

Далее сходите в Ратушу. Это точная копия здания, которое полностью разрушили немецкие оккупанты во время Второй мировой войны. Ее обновили в начале XXI века и воспроизвели все детали оригинального фасада. Сегодня в здании заседает городской совет Риги.

Также посетите местный замок. Когда-то он служил крепостью Ливонского ордена. В первозданном виде осталась только свинцовая башня. В настоящее время это резиденция президента Латвии и Национальный исторический музей.

И, конечно же, съездите в церковь Святой Гертруды. Ее построили в стиле эклектики и неоготики. Исторически церковь находилась на окраине бывшего населенного пункта, окруженная сельскими угодьями. Теперь святыню считают важным духовным центром, где до сих пор проходят богослужения и музыкальные мероприятия.

Путешествуйте по атмосферным локациям Европы!

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