Будут проблемы! Назван элемент женского гардероба, из-за которого могут задержать на контроле в аэропорту

Контроль в аэропорту перед посадкой на самолет может занять достаточно много времени даже без дополнительных проблем. Однако, казалось бы, простая ошибка с одеждой может вызвать проблемы при осмотре и существенно усложнить процесс осмотра.

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Поэтому женщинам советуют не носить бюстгальтеры на косточках во время полета. Об этом сообщает издание The Sun.

Металлические предметы в бюстгальтерах могут привести к срабатыванию сканеров службы безопасности аэропорта, что заставит пассажиров тратить дополнительное время на доказательство того, что они могут безопасно попасть на борт самолета. Журналисты рекомендовали использовать более мягкие альтернативы бюстгальтеров без металлических предметов.

"Когда дело доходит до того, чтобы избежать этого ужасного сигнала тревоги при проходе через сканер в аэропорту, вы можете подумать о том, чтобы отказаться от бюстгальтеров на косточках", – пишут британские журналисты.

Отмечается, что некоторые сканеры в аэропортах чувствительны к металлическим компонентам на косточках в более традиционных поддерживающих бюстгальтерах, поэтому их можно заменить на более мягкую альтернативу, такую ​​​​как бюстгальтер-майка или бюстгальтер без косточек.

Многие люди сталкивались с проблемами при ношении бюстгальтеров на косточках в аэропортах. Некоторые сообщили о своих проблемах, заявив, что из-за этого у них возникли неприятные моменты с сотрудниками службы безопасности аэропорта.

Напомним, стюардесса из Майами Бренда Орелус поделилась советами и идеями для путешественников, которые могут пригодиться во время полета.

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