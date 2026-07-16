Более 2 км: в самом большом здании Европы откроется отель

В части исторических казарм крепости Модлин в польском городе Новый-Двор-Мазовецкий планируется открыть отель. Заведение будет располагаться в самом длинном здании Европы, протяженность которого превышает два километра.

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Сначала в отеле будет 123 номера, а впоследствии их количество планируется увеличить примерно до 250. Проект охватывает часть казарм между Красной башней и Музеем крепости Модлин, недалеко от аэропорта Варшава-Модлин.

Когда планируется открытие нового отеля

Как сообщает Propertynews.pl, изначально работы планировалось начать в первом квартале 2026 года, а открытие отеля – в конце 2027-го. Однако реализация проекта задерживается из-за дополнительных реставрационных исследований и сложности проведения работ в здании, имеющем высокую историческую ценность.

На первом этапе в отеле оборудуют 123 номера. Впоследствии их количество планируется увеличить примерно вдвое. Инвестор планирует отреставрировать заброшенные помещения и вернуть им практическое назначение, сохранив при этом исторический облик комплекса.

Это будет трехзвездочный отель с ресторанной и конференц-инфраструктурой. Он будет принимать туристов, пассажиров аэропорта и деловых клиентов.

В здании планируется открыть ресторан, лобби-бар, зону отдыха с террасой и два конференц-зала. Площадь большего из них составит около 250 квадратных метров.

Центральным элементом отеля станет "Ворота кадетов" – исторический въезд во двор казарм. После реставрации её превратят в представительное лобби. Авторы проекта обещают минимально вмешиваться во внешний вид здания и соблюдать требования по сохранению исторического памятника.

Уникальное здание длиной более двух километров

Казармы крепости Модлин простираются более чем на два километра и считаются самым длинным зданием в Европе. В XIX веке в них могли одновременно разместиться до 20 тысяч военнослужащих.

В 2026 году крепость Модлин отмечает свое 220-летие.

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