'Библия для туристов' назвала лучшую страну мира 2024 года

Американский журнал для путешественников Condé Nast Traveller, который принято считать "библией для туристов" за авторитетность и популярность, назвал лучшее туристическое направление в мире. Им оказалась страна Восходящего Солнца – Япония.

В опросе приняли участие поклонники происшествий со всего мира. За лучшую, по их мнению, страну в списке проголосовали более полумиллиона респондентов. О результатах премии Readers 'Choice Awards сообщили на сайте.

Япония гордится не только своими природными чудесами и цветением сакуры, но и многовековыми традициями, которые можно увидеть в чайных церемониях, танцах гейш, боевых искусствах, сумо, храмах и фестивалях.

Это одно из самых популярных мировых направлений для иностранцев, ведь азиатская страна предлагает развлечения на любой карман и вкус: от пляжного отдыха до скалолазания в горах.

Семьи с детьми могут найти здесь спокойствие и безопасность, исследователям трудно будет оторваться от познания культуры и истории Японии, а активные молодые туристы откроют для себя множество клубов и развлекательных заведений в мегаполисах.

Страна Восходящего Солнца – чистая и приветливая. Люди здесь привыкли заботиться об экологии, сортировать мусор и дружить с иностранцами, которые ежегодно приезжают в рабочих и туристических целях.

Второй в списке Condé Nast Traveller оказалась Италия, а закрыла тройку лидеров Греция, что указывает на популярность европейских направлений среди туристов.

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