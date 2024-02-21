Названы лучшие пляжи мира 2024 года по версии Tripadvisor

Авторитетный онлайн-сервис для путешественников Tripadvisor обнародовал рейтинг "Лучшие пляжи мира" 2024 года. Ежегодный рейтинг, основанный на отзывах и оценках отдыхающих, служит ценным информационным ресурсом для миллионов пользователей, планирующих свой отпуск.

Основываясь на впечатлениях туристов от прибрежных зон, собранных с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, эксперты смогли составить список курортов, достойных внимания. С рейтингом можно ознакомиться на сайте.

В этом году первое место занял пляж Прайя-да-Фалезия в португальской провинции Алгарве, вытеснив шестикратного чемпиона Байя-ду-Санчо в Бразилии.

Фаворит туристов поразил отдыхающих своими живописными красными скалами, мягким песком и чистой водой. Он идеально подходит для загара, прогулок, купания и других пляжных развлечений.

Второе место забрал пряж Spiaggia dei Conigli на острове Изола-деи-Конильи в Италии. Мелководье этого места идеально подходит для детей, а высокие скалы защищают туристов от волн Средиземного моря.

Бронза в этом году досталась пляжу Ла Конча в Испании. "Культовое место прямо в городе с огромным песчаным берегом и чистой голубой водой. Есть чем заняться: от серфинга до плавания. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат: панорамные виды – это новый уровень", – описали испанский берег эксперты.

Другие пляжи, попавшие в десятку лучших:

– Каанапали (США)

– Грейс-Бэй-Бич (Теркс и Кайкос)

– Ансе Лацио (Сейшельские острова)

– Мэнли-Бич (Австралия)

– Игл-Бич (Аруба)

– Сиеста-Бич (США)

– Варадеро-Бич (Куба)

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