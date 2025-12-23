Здесь отдыхают миллионеры: 5 курортов, на которые зимой едут самые богатые люди мира

Живописные горнолыжные курорты ежегодно становятся выбором номер один среди богатых туристов для проведения зимнего отпуска. Миллионеры стремятся обеспечить себе отдых на высшем уровне, поэтому выбирают места не просто с качественными трассами или хорошими условиями для занятий сезонными видами спорта, но и с дизайнерскими отелями, спа-комплексами, развитой инфраструктурой и высоким уровнем обслуживания.

Ведущие курорты, которые соответствуют всем этим критериям, можно найти в разных уголках мира – Европе, Северной Америке и Азии. OBOZ.UA расскажет о пяти самых дорогих местах для отдыха, которые стали любимчиками самых богатых людей мира.

Аспен

Пятый год подряд этот горнолыжный курорт в США удерживает звание самого дорогого. Он привлекает туристов своей эксклюзивностью и ограниченным количеством предложений, ведь в регионе, где расположен Аспен, действует жесткий контроль застройки. Курорт может удовлетворить потребности даже самых требовательных богачей, ведь на его территории расположены изысканные пятизвездочные отели, рестораны, в частности, он является центром частной авиации.

А вот если кому-то захочется приобрести в Аспене дом, придется отдать немалую сумму. В 2025 году самая низкая стоимость квадратного метра недвижимости составляет 35, 100 евро.

Валь-д'Изер

Валь-д'Изер – самый роскошный курорт во Франции, что имеет 10 000 гектаров территории, пригодной для катания на лыжах. Он предлагает туристам знаменитую "черную трассу" La Face, дорожки между деревьями и открытые поля с рыхлым снегом. На территории курорта расположено много эстетических шале и впечатляющей архитектуры.

Гштаад

Этот швейцарский горнолыжный курорт поражает всех туристов своей многогранностью. Здесь есть около 120 миль (193 км) горнолыжных трасс, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, частные школы и элитные дома. Что интересно, центральная часть населенного пункта является закрытой для автомобилей, благодаря чему звездам легче сохранить анонимность, ведь туда почти не проникают папарацци.

Нисеко

Комплекс горнолыжных курортов на острове Хоккайдо, Япония, известен своим рыхлым снегом, идеально выглядящим на фото и видео, впечатляющей инфраструктурой и горячими источниками онсен.

Что интересно, Нисеко начал активно развиваться только в течение последнего десятилетия, а внимание к нему привлекли инфлюенсеры, которые показывали в соцсетях впечатляющие местные пейзажи. Теперь сюда приезжают мировые звезды и влиятельные люди, а для того, чтобы попасть в какое-то заведение, почти со стопроцентной вероятностью придется постоять в очереди.

Санкт-Мориц

Санкт-Мориц завоевал себе славу самого роскошного курорта в швейцарских Альпах, где сдержанность ценится больше, чем показательное демонстрирование богатства, а посетители часто имеют прочные родственные связи с этим регионом. Это место для отдыха предлагает не только великолепные трассы, но и насыщенный график эксклюзивных зимних спортивных событий и множество возможностей для шопинга.

