Могилев-Подольский: невероятный отдых между Украиной и Молдовой на Днестре

Могилев–Подольский – это хорошее место уикендового отдыха на Днестре для тех, кто ищет уникальный опыт, далекий от массового туризма, и бюджетную остановку рядом с водой. Городок, расположенный на границе с Молдовой имеет историю в более пяти сотен лет, а также привлекательные пейзажи, для отдыха душой и телом.

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Жемчужина Днестра – Могилев–Подольский

Могилев–Подольский – это история, которая прослеживается от XVI века, когда он был основан, как важный форпост на торговых путях. Стратегическое расположение на границе и берегу Днестра всегда определяло его судьбу. Здесь переплелись культуры, обычаи и традиции, оставив свой отпечаток в архитектуре и менталитете местных жителей. Сегодня это уютный, но одновременно оживленный город, сохраняющий свою аутентичность.

Природа вокруг города создала уникальную атмосферу свободы и пространств, местами напоминающих живописную Бакоту. Сам Днестр здесь широкий и спокойный, его берега образуют многочисленные уютные бухты и заливы. Это идеальное место для пеших прогулок, велосипедных поездок и просто наслаждения тишиной. Ища бюджетный летний отдых на пляже с чистой водичкой и активными занятиями, стоит нырнуть в "жизнь" Могилев–Подольского. Вы можете посетить город по путевке, выбрав тур выходного дня, или спланировав отпуск самостоятельно, пользуясь нашими подсказками.

Официального открытия пляжей в Могилев–Подольском не было, однако, прогулка по набережной Днестра с панорамой Молдовы может подарить безопасные заливы и мелководье, удобное для детей.

Что посмотреть обязательно

Поскольку Могилев–Подольский исторический город, в котором сохранилось множество мест–силы, стоит включить в прогулку такие достопримечательности:

Дом почтальона – здание в неоготическом стиле, которое приковывает взгляд к своим восточным мотивам.

Краеведческий музей Подолья – находится в историческом архитектурном памятнике, который пошел 121 год.

Николаевский собор – хороший пример объединения представителей трех народов, ради благой цели. Теперь это место–силы и молитвы.

Памятник Джону Леннону – расположен при входе в живописный парк.

Церковь Святой Параски – уютный храм для верующих.

Городок приграничный, поэтому инфраструктурно довольно развит. Здесь и магазинчики для шопинга, и кафе с молдавской–украинской и европейской кухней, и боулинг–клуб для развлечений. Предлагаем рассмотреть, для вкусного обеда, кафе "Шашлычный двор" или украинскую колыбу "Сытая хата", а для бодрящего утреннего кофе "Базар–кофе".

Где остановиться

Учитывая приграничное расположение, стоит найти место для остановки официальное, подальше от пропускных пунктов и шума поездов. Отель "Смарагд" может подойти тем, кто рассчитывает спокойно выпить утром чашку кофе, пока дети играют возле искусственного небольшого водоема или детской площадки. Из минусов здесь часто останавливаются на одну ночь, поэтому поток людей может быть больше среднего. Отель расположен вблизи городского парка им. Кошелька и памятника Николаю Гоголю.

Отель "Турист" предлагает остаться в небольших номерах с современными душевыми и гардеробными. Его отмечают за соотношение "цена/качество" и чистоту.

Если хочется немного масштабности, обратите внимание на номера Grand Hotel, иногда немного доплатив, вы получаете гораздо больше. Вы также можете воспользоваться частными предложениями посуточной аренды, что для города на границе не редкость.

Ища жилье помните, что Могилев–Подольский не о роскоши, скорее о: побеге из мегаполиса, смене темпа, красивые длинные прогулки над водой и исторические ценности, которые сохраняют нашу украинскую идентичность.

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