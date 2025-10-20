Атмосферу не передать: 10 лучших рождественских ярмарок мира

Приближение Рождества уже постепенно становится заметным во всем мире. Но никакие декорации не смогут передать того духа праздника, который царит на рождественской ярмарке и ради которого есть смысл отправиться в путешествие.

Видео дня

Для тех, кто хочет побывать на действительно ярких ярмарках, издание Express опубликовало топ-10 от сервиса Christmas Tree World. Здесь вы точно сможете зарядиться праздничным настроением, полакомиться вкусной едой, закупиться подарками и порадоваться аттракционам.

10 Венский рождественский мир в Вене

Этот волшебный рынок насчитывает почти 100 торговых палаток и отлично подходит как для взрослых, так и для детей. Он расположен в самом центре города, и до него легко добраться из любой точки австрийской столицы.

9 Староместская площадь, Прага, Чехия

Этот просторный рынок, расположенный сразу на двух главных площадях города. Они расположены всего в пяти минутах ходьбы друг от друга. Фоном для ярмарки служит потрясающая архитектура Праги, поэтому этот рынок является настоящей находкой для фотоальбома.

8 Рождественская ярмарка, Нью-Йорк, США

Более 100 киосков заполняют парк Юнион-сквер для ежегодной праздничной ярмарки. Прогуливаясь среди них, вы найдете множество местных товаров, включая купоны в соседние рестораны – весело и выгодно для вашего кошелька.

7 Франкфуртская рождественская ярмарка в Бирмингеме, Великобритания

Этот местный фестиваль, вдохновленный известными ярмарками Австрии и Германии, позволяет почувствовать вкус разных уголков Европы в одном месте. Здесь можно найти крендели, братвурсты и жареный миндаль — выбор лакомств огромный.

6 Christkindlmarket, Чикаго, США

Еще одна ярмарка в немецком стиле, но в американском варианте. Она настолько популярна, что проходит в трех разных частях города. Благодаря бесплатному входу туристы и местные жители могут прогуляться между торговыми рядами и насладиться всеми прелестями и вкусами Германии в антураже старой Америки.

5 Эдинбургская рождественская ярмарка, Шотландия

Это одна из самых известных ярмарок Великобритании. Этот рынок, расположенный в самом сердце города. Отсюда открывается прекрасный вид на Эдинбургский замок, возвышающийся на холме. Площадь, где проходит ярмарка, полна подарков, вкусной еды и множества аттракционов для детей и взрослых.

4 Штрицельмарк, Дрезден, Германия

В этом году этому традиционному рождественскому рынку в Дрездене исполняется 591 год, и с момента своего основания он неизменно радует своих гостей большим выбором товаров и развлечений. Каждый год эта ярмарка привлекает миллионы людей, и здесь можно увидеть сотни палаток, а также традиционные рождественские угощения и сладости.

3 Зимняя деревня, Нью-Йорк, США

Праздничным ярмаркам в Брайант-парке уже 23 года, и это самый популярный рождественский рынок: в прошлом году количество поисковых запросов в Google с его названием составило более 1,5 миллиона. Вас ждут катание на коньках, рыночные палатки и, конечно же, волшебный Нью-Йорк вокруг.

2 Рождественская ярмарка Манчестера, Манчестер, Великобритания

Ярмарка в Манчестере считается лучшей в Великобритании. Несмотря на то, что этому рынку всего 27 лет, он уже хорошо зарекомендовал себя и ежегодно насчитывает около 225 торговых палаток.

1 Christkindlesmarkt, Нюрнберг, Германия

Вершину списка занимает один из самых известных рынков в мире. Это впечатляющее мероприятие ведет свою историю с 1628 года, и вход на него бесплатный, а значит, вы будете иметь больше возможностей приобрести что-то в 280 палатках с сувенирами и угощениями, разбросанных по всему рынку. Наибольшее внимание, конечно, обращайте на традиционные немецкие блюда и напитки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где можно посетить самые красивые виноградники Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.