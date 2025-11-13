'Арсенальная' держала рекорд 60 лет: где построили самую глубокую станцию метро в мире

Самые глубокие станции метро – это не только инженерные чудеса, но и свидетельство того, как города преодолевают сложный рельеф. Они поражают глубиной, скоростью спуска и даже физиологическими эффектами, например баротравма ушей.

До 2022 года пальму первенства держала киевская "Арсенальная", но китайский Чунцин превзошел всех. Новая рекордсменка – станция Hongyancun – достигает 116 метров, что эквивалентно 40 этажам под землей.

Самая глубокая станция метро в мире

Это сооружение не только функциональная, но и туристическая аттракция, куда едут специально, чтобы почувствовать экстремальный спуск.

Станция Хунъяньцунь (Hongyancun) расположена в районе Ючжун города Чунцин на линиях 5 и 9 метро, между проспектом Цзинвэй и дорогой Шабин. Чунцин известен холмистым ландшафтом, где дома цепляются за склоны, а дороги извиваются серпантином.

Именно этот рельеф заставил инженеров копать глубже, чем где-либо: станция лежит на южном берегу реки Цзялинцзян возле моста Хуалун, на вершине одного из холмов.

Строительство длилось 400 дней и завершилось в 2022 году. Рабочие спускались на глубину, эквивалентную восхождению на гору ежедневно – подъем на поверхность занимал 38 минут.

Спуск происходит либо лифтом за 53 секунды, либо восемью эскалаторами более 10 минут. Из-за разницы давления в лифте пассажиры часто испытывают заложенность ушей – эффект баротравмы, знакомый путешественникам в горах или самолетах.

Станция мгновенно стала туристическим магнитом. Видео с лифтом и эскалаторами разлетаются по сети, привлекая посетителей, которые хотят ощутить экстрим. Станция не только самая глубокая в Китае, но и во всем мире, превзойдя предыдущего лидера.

До появления Хунъяньцунь титул самой глубокой станции метро 60 лет принадлежал "Арсенальной" в Киеве. Эта станция Святошинско-Броварской линии открыта в 1960 году и до сих пор поражает глубиной – 105,5 метров. Ее сооружение было обусловлено рельефом правого берега Днепра, где метро должно было пройти под крутыми склонами. "Арсенальная" стала легендой благодаря длинным эскалаторам и статусу инженерного подвига советской эпохи.

Пассажиры спускаются несколько минут, а давление также может влиять на уши, хотя эффект слабее, чем в Чунцине.

Хотя "Арсенальная" потеряла мировой рекорд, она остается самой глубокой в Украине и Европе. Ее историческое значение и архитектура привлекают туристов, а станция продолжает исправно работать, напоминая об амбициозности прошлого.

