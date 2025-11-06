Киевскому метро 65 лет: история строительства столичной подземки. Уникальные фото и видео

Ровно 65 лет назад для жителей и гостей Киева стал доступным один из самых удобных видов городского транспорта – метрополитен. Строительство первой линии продолжалось 11 лет и уже 6 ноября 1960 года подземка приняла первых пассажиров.

Благодаря кинохронике и старым фотографиям, мы можем увидеть этот процесс. Одна станция даже признана одной из самых красивых в мире.

Взгляд в прошлое

Так, в 1949 году у тогдашней власти появились планы строительства двух линий Киевского метрополитена "Святошино – Дарница – Бровары" и "Подол – Сталинка (ныне — Демеевка)", однако со временем от второго маршрута пришлось отказаться.

В декабре 1951 года специалисты завершили тоннель между Набережной Днепра (ныне — Набережное шоссе) в районе бывшего Цепного моста и Арсенальной площадью, где была построена одна из самых глубоких в мире станции (105,5 метров). Уже в мае 1959 года завершили строительство тоннелей, соединявших центр города с железнодорожным вокзалом.

К октябрю 1960 года на Набережной Днепра было построено временное депо, куда со станции Дарница прибывали вагоны метрополитена. Их перекладывали на специальные тележки и по трамвайным путям доставляли к станции "Днепр", под эстакадой которой был сооружен специальный "лифт" для поднятия вагонов на уровень платформы.

6 ноября 1960 года состоялось официальное открытие первой очереди киевского метрополитена – со станции "Крещатик" по 5,2-километровому участку Святошино-Броварской линии, соединившей станции "Вокзальная", "Университет", "Арсенальная" и "Днепр", отправился первый поезд с пассажирами.

Стоит отметить, что планы по развитию столичной подземки уже тогда были серьезными. В 1965 году строители предусмотрели прокладку линии метро на Троещину, у станций на Оболони еще не было названий – их просто называли "Оболонь" и цифра. А также, предполагалось, что между "Выдубичами" и "Зверинецкой" должна была быть станция "Ботанический сад".

Добавим, что по состоянию на 6 ноября 2025 года в городе действуют три линии метро, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. А станция Сырецко-Печерской линии "Золотые Ворота" благодаря своему оформлению признана одной из самых красивых в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

