А вы уже занимались ноктуризмом в Украине? Можем намекнуть на лучшие локации

Новая туристическая ниша покоряет и просторы Украины. Ценители ноктуризма активируются в теплый период, чтобы предоставить себе новые впечатления, ощущения и опыт. Нет, это не страшно, не аморально и не экстремально, конечно, если без фанатизма и бурной фантазии.

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Ноктуризм — это изменение обычного восприятия пространства и времени, с помощью смены дня на ночь. Вы могли слышать о "ночь в музее" или "обзор звездного неба" или ночные прогулки по городу. Это все ноктуризм. Дело в том, что изменение света придает привычным пейзажам, или улочкам совсем другую атмосферу, что позволяет глубже чувствовать, проживать и по другому воспринимать. Представьте только, что стоите посреди знакомого перекрестка, вокруг, а ни толпы, а ни шума и картина немного размыта и стерта, — до гусиной кожи. Эта ниша добавляет мистичности прогулке, вызывает поднятие адреналина и бросает новые вызовы заржавевшей или спящей смелости.

Ноктуризм по–украински

Во времена комендантских часов и частых тревог возможности ноктуризма очень невелики, но они есть и, мы нашли для вас варианты испытать новое туристическое направление на себе.

Астротуризм в Карпатах

Карпаты сейчас очень актуальны и востребованы. Множество развлечений и впечатлений включают ночные подъемы на Говерлу, и Поп Иван, а также телескопический обзор звездного неба. Здесь легче всего заниматься ноктуризмом, хоть всю ночь. Главная астрономическая обсерватория НАН Украины предлагает свои интересные экскурсии в космос, во время которых, легко приблизиться к звездам, или приблизить их к нам.

Ночевка в замках

Очень атмосферно и колоритно. В некоторых замках Украины можно не только спать на королевских ложах, но и гулять по коридорам с экскурсоводом и узнавать о привидениях, несчастной любви и секретах замковых стен. Возьмите факел в руки и наберитесь смелости спуститься в подземелье. Список замков–отелей Украины по ссылке выше.

Ночные экскурсии по городу

Единственным регионом, где нет комендантского часа, остается Закарпатье и его жемчужина –город Ужгород. Поэтому, только здесь можно прогуляться по ночным улочкам под светом фонарей и не смотреть на часы до утра. Программы экскурсий по историческому городу включают прогулки по мостам у реки, парковые зоны и архитектурные памятники, которые с подсветкой выглядят просто удивительно. Стоит захватить хорошую камеру или заранее настроить свой телефон на ночной режим съемки.

Ночь в музее

А вы знали, что в этой общеевропейской традиции участвуют и музеи Украины, даже во время войны. Пока это проводится в период с 17 по 18 мая, когда многие музеи открывают свои двери для посещения за символические деньги или бесплатно, в том числе и в позднее вечернее время, до середины ночи. В этом году Днепровский национальный исторический музей присоединился к традиции и провел насыщенную программу для посетителей 17 мая. Еще одним нынешним участником стал Черкасский художественный музей.

Безопасность в ноктуризме

Хотя ноктуризм предлагает захватывающие впечатления, он также связан с определенными рисками, которые необходимо учитывать, особенно в условиях Украины.

Не занимайтесь ноктуризмом самостоятельно. Ваша задача получить новые положительные впечатления, а не найти неприятные приключения. Прогулки в лесу и в горах ночью должны проводиться только под руководством опытного гида и тщательной подготовки. Во время астротуризма учитывайте световое загрязнение для достижения максимально впечатляющего эффекта. Погодные условия должны быть учтены, независимо в лесу или в городе. Убедитесь, что с вами есть средства для ориентации в пространстве и просмотрите заранее все возможные варианты проезда или маршрутов. Убедитесь, что изменение биоритма не изменит ваше самочувствие. Обязательно выспитесь днем накануне.

Ноктуризм в Украине — это не только новая туристическая ниша, но и возможность переосмыслить известные места, открыть их ночную магию и получить незабываемые эмоции. С правильным подходом и соблюдением мер безопасности, ваш опыт будет одной из самых ярких страниц в жизни.

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