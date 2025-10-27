300 солнечных дней в году: названы лучшие острова для отдыха зимой

Холодная пора только началась, а уже хочется в отпуск в теплые края? К счастью, чтобы получить желаемое, даже не придется покидать пределы Европы, ведь один архипелаг, который принадлежит Испании, радует летним теплом круглый год.

Как пишет издание Express, этим замечательным архипелагом являются Канарские острова. Средняя температура здесь составляет 22°C, а количество солнечных дней в году превышает 300. На этих усыпанных пляжами берегах зимы не бывает никогда. Большинство курортов на Канарах открыты большую часть года, поэтому здесь есть достаточно мест, где можно остановиться и насладиться теплом даже зимой. Самыми популярными среди туристов являются острова Тенерифе, Гран-Канария и Лансароте.

Оживленный курорт Плайя-дель-Инглес на Гран-Канарии, известный своими золотистыми песками, протянувшимися почти на три километра, словно магнитом притягивает любителей солнца, волейбола и серфинга. И в октябре заниматься ими – сплошное удовольствие, ведь температура здесь, а также на Тенерифе в среднем составляет 26°C. При этом стоит учесть, что южное побережье известно своим стабильно более теплым и сухим климатом, чем северное.

Море на Канарах тоже осенью остается удивительно теплым. Температура воды в октябре составляет около 23°C, а в ноябре опускается совсем немножко – до 22°C.

Даже зимой туристов здесь ждет яркое солнце со средней дневной температурой около 22–24°C и теплыми ночами. Более того, именно в зимний сезон здесь можно увидеть миграцию горбатых китов и финвалов.

Хотите отпраздновать Рождество в купальнике? Бронируйте тур на Канары. Даже по сравнению с материковой Испанией разница в погоде здесь разительная. В Мадриде в ноябре средняя температура составляет 10°C, а здесь теплее 20°C и можно купаться.

При этом билеты на Канарские острова осенью существенно дешевеют. Особенно если выбирать рейсы лоукостеров. Оставьте себе больше денег на развлечения.

