27-летнего туриста арестовали за то, что он написал свое имя маркером на стене древнеримского дома у Помпеев

27-летнего туриста поймали во время порчи древнего римского дома вблизи Неаполя. Его обвиняют в повреждении раскопок Домус, переживших извержение Везувия.

Мужчину задержали после того, как сотрудники обнаружили граффити на фресковой стене древней римской виллы в Геркулануме. Итальянская полиция заявила, что граффити, сделанное черным перманентным маркером на белом участке окрашенной стены, совпадает с подписью мужчины, пишет The Independent.

"Любое действие, наносящее вред нашему наследию, нашей красоте и нашей идентичности, должно быть наказано с максимальной строгостью", – прокомментировал этот инцидент министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Геркуланум – небольшой город вблизи Помпеи. После извержения Везувия в 79 году нашей эры он был похоронен под пеплом, что помогло его руинам хорошо сохраниться.

Это не первый случай, когда в Италии повреждено историческое место. В 2023 году полиция задержала двух немцев после того, как они якобы использовали черный спрей, чтобы написать "DKS 1860" на 460-летних колоннах культового коридора Вазари во Флоренции. В том же году двое туристов отчеканили свои имена на стене 2000-летнего Колизея.

В ответ на неоднократные акты вандализма Италия ввела более жесткие наказания для тех, кто повреждает памятники и культурные объекты, наложив штрафы до 40 000 евро (43 548 долларов США) для тех, кто признан виновным в повреждении памятников.

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