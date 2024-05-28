'Рай дьявола'. Как выглядит самое высокое место на Земле, где живут люди, и с какими проблемами они сталкиваются

Самое высокое место на Земле, где живут люди, находится в перуанских Андах, его называют раем дьявола. Официальное название города – Ла-Ринконада, его 50 000 жителей живут на высоте от 5000 м до 5300 м над уровнем моря.

Жизнь в Ла Ринконаде чрезвычайно сложна: нет водопровода, канализации и свалки. Еда импортируется из низших районов, а электричество в городе было произведено только в 2000-х годах, пишет LiveScience.

Город известен добычей золота, возник как временное шахтерское поселение более 60 лет назад. Но цена золота состоит в том, что жители должны жить в экстремальных условиях с вдвое более низким давлением кислорода, чем в городах на низменности.

Если подняться на высоту, где расположен город Ла-Ринконада, одно из первых изменений, которое вы заметите – это увеличение частоты дыхания и пульса. Это объясняется тем, что в воздухе меньше кислорода, поэтому легким и сердцу нужно больше работать, чтобы питать ткани.

"Когда вы находитесь на высоте примерно 4500 метров, тот самый глоток воздуха, который вы делаете внизу, содержит примерно 60% молекул кислорода, так что это большой стресс", – объясняет Синтия Белл, почетный профессор антропологии в Университете Вестерн Резерв в Огайо.

У некоторых людей может развиться состояние, которое называется острой горной болезнью (ГХХ), поскольку организм пытается приспособиться к снижению уровня кислорода. Это может вызвать такие симптомы, как головная боль, усталость, тошнота и аппетит. Обычно через неделю или две на большой высоте частота сердечных сокращений и дыхания человека немного успокаивается, поскольку организм начинает производить больше эритроцитов и гемоглобина, чтобы компенсировать низкий уровень кислорода в воздухе.

Однако жители высокой местности, как и живущие в Ла-Ринконаде, кажется, приспособились к среде с низким содержанием кислорода многими способами. Например, у высокогорцев Анд обычно высокий уровень гемоглобина в крови, что делает его более густым. Хотя это позволяет жителям Анд переносить больше кислорода своей кровью, это также означает, что они уязвимы к развитию заболевания, называемого хронической горной болезнью (ХГХ). Это происходит, когда организм производит избыточное количество эритроцитов.

ХГХ может возникнуть у людей, живущих на высоте более 3050 м в течение многих месяцев или лет и вызывающих такие симптомы, как усталость, одышка, боль и боль. Приблизительно каждый четвертый житель Ла-Ринконада страдает горной болезнью.

"Лучшим лечением ХГХ является передвижение на небольшой высоте. Однако это не всегда жизнеспособное решение, если у кого-то есть все средства к существованию в определенном регионе. Регулярное кровопускание и прием препарата под названием ацетазоламид, уменьшающий выработку красных кровяных телец, может обеспечить некоторое облегчение для пациентов с ХГХ, хотя безопасность и эффективность этих методов лечения в долгосрочной перспективе все еще неизвестны", – говорит Татум Симонсон, адъюнкт -профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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