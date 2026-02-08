УкраїнськаУКР
100 туристов на одного жителя: какой курорт самый переполненный в мире

Возможность воочию увидеть самые известные достопримечательности мира или полежать на мягком тропическом пляже остается едва ли не самым большим удовольствием в путешествиях. Однако вся радость моментально исчезает, если за место под солнцем приходится бороться с десятками других туристов.

Новое исследование от сервиса MoneyTransfers определило наиболее загруженные туристические локации в глобальном масштабе. Как пишет Express, титул самого переполненного направления в мире достался Пхукету в Таиланде. Здесь на каждого местного жителя приходится потрясающее количество гостей — аж 118 туристов.

Как один из главных морских курортов Таиланда, Пхукет может похвастаться одними из лучших пляжей на планете, в частности знаменитыми Ката и Карон. Однако посетители рискуют столкнуться с невероятной давкой, особенно в разгар сезона. В целом Таиланд доминирует в рейтинге, ведь Паттая и Краби также вошли в первую десятку списка.

100 туристов на одного жителя: какой курорт самый переполненный в мире

Ираклион, который является одним из самых популярных городов Греции, также оказался в перечне самых перегруженных мест: Здесь зафиксировано 22 туриста на каждого жителя. Вполне ожидаемо в топ-10 попала и итальянская жемчужина – Венеция, где на одного горожанина приходится 21 гость. Сейчас местные власти рассматривают возможность введения специального туристического сбора, чтобы хоть как-то справиться с таким наплывом людей.

Остров Родос тоже фигурирует в списке с показателем более 20 туристов на каждого жителя. Замыкает этот перечень Майами, где соотношение составляет 18 посетителей к одному местному жителю.

Полный рейтинг самых переполненных туристических направлений мира получился вот таким:

  1. Пхукет, Таиланд
  2. Паттайя, Таиланд
  3. Краби, Таиланд
  4. Мугла, Турция
  5. Хургада, Египет
  6. Макао, Китай
  7. Ираклион, Греция
  8. Венеция, Италия
  9. Родос, Греция
  10. Майами, США

