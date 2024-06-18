10 популярных туристических направлений Европы, которые местные жители назвали 'худшими городами для жизни'

Масштабное исследование, проведенное Европейской комиссией, попросило жителей со всего континента оценить свой город на основе таких важных факторов как жилье, зеленые насаждения и здравоохранение. Хотя почти девять из десяти европейцев были удовлетворены своей жизнью, некоторые регионы все же отличились.

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Менее счастливые жители Европы были в популярном туристическом направлении. Об этом сообщает Express.

10. Подгорица, Черногория

Подгорица, столица Черногории, занимает 10 место. Несмотря на то, что за последние годы волшебное побережье видело немало туристов, столица не пользуется таким спросом. Меньше половины жителей Подгорицы считают, что город является хорошим местом для проживания ЛГБТ+, в то время как 22% людей сообщили о чувстве одиночества.

9. Мишкольц, Венгрия

Мишкольц – промышленный город на северо-востоке Венгрии и четвертый по величине мегаполис страны. Меньше половины жителей Мишкольца сообщили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя поодиночке ночью, тогда как менее четверти людей считают, что там легко найти хорошую работу. Жителей также не поразила сфера здравоохранения.

8. Скопье, Северная Македония

Скопье, столица Северной Македонии, имеет одних из наименее довольных жителей. Только 13% людей считают, что качество их жизни улучшилось за последние пять лет. Меньше 40% жителей считают, что людям в их городе можно доверять.

7. Рим, Италия

Рим занимает седьмую строчку рейтинга, несмотря на то, что это одно из ведущих мест для отдыха в Европе. Лишь три процента людей почувствовали, что качество их жизни улучшилось за последние пять лет в столице Италии. Меньше половины жителей считают Рим хорошим местом для проживания пожилых людей.

6. Белград, Сербия

Только 38% жителей столицы Сербии считают, что своим сожителям можно доверять. Около 60% людей были удовлетворены своей работой, в то время как общественный транспорт положительно оценили менее половины местных.

5. Неаполь, Италия

Неаполь стал вторым итальянским городом, попавшим в список о низком уровне удовлетворенности жизнью. Несмотря на то, что город пользуется популярностью среди туристов, всего 66% жителей сказали, что счастливы жить в нем. Лишь 58% людей считают, что это хорошее место для проживания молодых семей, в то время как менее половины жителей чувствовали себя безопасно, гуляя ночью.

4. Тирана, Албания

Столица Албании была одним из самых плохих мест для жизни в Европе: только 66% людей сказали, что счастливы жить там. Менее 30% людей считали Тирану хорошим местом для проживания ЛГБТ+, тогда как менее 40% опрошенных полагают, что в городе достаточно зеленых насаждений.

3. Стамбул, Турция

Меньше 40% жителей Стамбула считают турецкий город хорошим местом для пожилой жизни, тогда как меньше половины чувствуют себя безопасно, гуляя ночью в одиночестве. Только 27% людей считают, что другим жителям города можно доверять, и только каждый 10 считает, что здесь можно найти хорошее и доступное жилье легко.

2. Афины, Греция

Это ведущее туристическое направление, но жители Афин являются одними из наименее довольных людей в Европе. Чуть больше 20% жителей считают, что в греческой столице легко найти хорошую работу. Меньше 40% людей были удовлетворены общественными просторами города. Местные также возмущены уровнем загрязнения.

1. Палермо, Италия

Палермо, столица Сицилии, официально имела наименее счастливых жителей в Европе. Лишь 62% людей сообщили, что удовлетворены жизнью в Палермо, и только четыре процента считали, что в городе можно получить хорошую работу. Люди также считают, что город слишком шумный, тогда как только шесть процентов думают, что он чист. Несмотря на это, прибрежный город чрезвычайно популярен среди туристов.

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