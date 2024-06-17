Топ-5 самых посещаемых столиц Европы в 2024 году
Время путешествий пришло! Какие столицы больше всего нравятся туристам и что стоит увидеть в этом году – рассказываем дальше.
Лиссабон
Здесь цена соответствует качеству. При этом город считается одним из самых дешевых направлений в Европе. В среднем для комфортного отдыха необходимо 400 евро в неделю.
- Башня Торре-де-Белен
Ее соорудили в честь легендарной экспедиции Васко да Гамы. Отсюда открывается великолепный вид на реку Тежу. Кстати, в здании остались Комната Губернатора, Зал Королей и Суда, Часовня со сводом XVI века. Чтобы попасть на террасу, поднимитесь на пятый этаж.
- Дворец Келуш
Любителям фильмов о Средневековье обязательно стоит съездить сюда. Когда-то здесь проживали португальские монархи и придворные вельможи. Вокруг резиденции находится роскошный парк, который отлично подойдет для прогулки.
- Музей карет
Автопарк XVII-XIX веков. Здесь представлены экипажи из Португалии, Испании, Франции и Италии. Все они украшены разнообразными скульптурами и фигурами. Остается только догадываться, кого перевозил этот транспорт.
Амстердам
Оживленный и живописный город. Столица Нидерландов приобрела популярность благодаря расслабленной атмосфере и либеральным законам. Она имеет множество интересных достопримечательностей. Но больше всего известна магазинчиками, где можно легально купить марихуану.
- Рейксмузей
Казна Нидерландов, которая знакомит гостей с историей страны. Это одна из самых узнаваемых построек Амстердама. Здесь хранятся полотна голландских мастеров Золотого Века. Для детей сделаны кукольные домики, которые воссоздают архитектуру и атмосферу быта тех времен.
- "Питон"
Мост соединяет полуостров Споренбург и остров Борнео. Построили переправу в 2001 году. Кстати, ее облик соответствует названию. Вечером здесь невероятно красиво, поскольку конструкция сияет в свете огней. Если хотите сделать креативные и интересные фото – направляйтесь сюда.
- Парк Кекенгоф
Это место точно заслуживает внимания. Именно здесь находится знаменитое поле тюльпанов. Лучшее время для поездки – весна. В этот период территория мерцает разнообразными цветами – от нежно-розовых до красных, оранжевых и фиолетовых. Но и летом здесь очень красиво.
В парке высажено более 4,5 миллиона сортов. Масштаб только можно вообразить, но лучше увидеть.
Кстати, именно в Амстердаме снимали сцену с известной кинокартины "Виноваты звезды".
Прага
Один из самых красивых городов Европы. Чешская столица может похвастаться многочисленными башнями и готическими соборами.
- Страговский монастырь
Его построили для монашеского ордена. На территории находится большая библиотека. В ней хранят более 2,5 тысяч древних рукописей. Если приподнять голову вверх, то можно увидеть росписи на потолке. Кстати, здесь есть пивоваренный завод.
- Танцующий дом
Нестандартная архитектурная постройка находится в центре города. В ее стиле преобладает асимметричность. На самом деле это семиэтажное офисное заведение. На крыше находится французский ресторан, из которого открывается панорама на окраины. Ночью здание светится разными оттенками.
- Винарна Чертовка
Самая узкая пражская улочка. Ее ширина составляет всего 70 см. Здесь даже устроили пешеходные светофоры. Если с одной стороны двигается человек, с другой заходить нельзя. Потому что разминуться на таком расстоянии – нереально.
Кстати, здесь часто собираются туристы. Поэтому лучше посещать локацию с самого утра.
Варшава
Столица Польши размещается на реке Висла. Здесь возвышаются одни из самых высоких небоскребов в стране.
- Королевский тракт
Раньше сюда частенько ездили польские власти, сейчас его исследуют туристы. Начинается маршрут из замка, построенного в 1618 году. В нем хранится немало отреставрированных картин, изделий из серебра и бронзы. Заканчивается прогулка бывшей резиденцией Яна III Собеского.
- Музей польских евреев
Интерактивная постройка из стекла, бетона и меди в стиле постмодерн. Здесь можно узнать историю прибытия купцов в XVI веке и ознакомиться с событиями массовых репрессий в годы Второй мировой войны. Экспозицию разделили на 8 галерей. Обратите внимание: во вторник здесь выходной, а каждый четверг вход свободный.
- Лазенковский дворец
Резиденция последнего короля. Ее построили на искусственном острове. Внутри здание украшено картинами Рембрандта и Рубенса. Территория очень обширная, площадь занимает 76 гектаров.
Ежегодно с 19 мая по 29 сентября здесь можно попасть на бесплатный концерт. Проводят его у памятника Шопену, где исполняют произведения композитора.
Мадрид
Самая большая городская агломерация южной Европы. Славится своими выставками и зелеными парками.
- Музей Прадо
Здесь собрали коллекцию из более чем 6 тысяч полотен известных итальянских живописцев Ботичелли, Рафаэля, Рубенса и других. А еще разместили около 400 скульптур и ювелирных изделий. Название здания означает "лужайка для праздников". Выставочный зал работает каждый день.
- Хрустальный Дворец
Находится в парке Буэн-Ретиро. Его построили из металла и стекла. Именно поэтому издалека он похож на большой бриллиант. Внутри царит подлинная тропическая среда. Искусственное озеро с лестницей и всевозможные растения погружают в атмосферу уникальной экосистемы.
- Королевский ботанический сад
Идеальное место для отдыха. Здесь произрастает флора со всей Испании и островов Тихого океана. Кедры, пальмы и цветы разных сортов – все это будет радовать глаз. На выходе можно приобрести живые бутоны либо семена.
Мир гораздо больше и интереснее, чем мы можем вообразить. Пора знакомиться с новыми местами. Берите билеты и поезжайте отдыхать!
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