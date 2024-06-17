Топ-5 самых посещаемых столиц Европы в 2024 году

Время путешествий пришло! Какие столицы больше всего нравятся туристам и что стоит увидеть в этом году – рассказываем дальше.

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Лиссабон

Здесь цена соответствует качеству. При этом город считается одним из самых дешевых направлений в Европе. В среднем для комфортного отдыха необходимо 400 евро в неделю.

Башня Торре-де-Белен

Ее соорудили в честь легендарной экспедиции Васко да Гамы. Отсюда открывается великолепный вид на реку Тежу. Кстати, в здании остались Комната Губернатора, Зал Королей и Суда, Часовня со сводом XVI века. Чтобы попасть на террасу, поднимитесь на пятый этаж.

Дворец Келуш

Любителям фильмов о Средневековье обязательно стоит съездить сюда. Когда-то здесь проживали португальские монархи и придворные вельможи. Вокруг резиденции находится роскошный парк, который отлично подойдет для прогулки.

Музей карет

Автопарк XVII-XIX веков. Здесь представлены экипажи из Португалии, Испании, Франции и Италии. Все они украшены разнообразными скульптурами и фигурами. Остается только догадываться, кого перевозил этот транспорт.

Амстердам

Оживленный и живописный город. Столица Нидерландов приобрела популярность благодаря расслабленной атмосфере и либеральным законам. Она имеет множество интересных достопримечательностей. Но больше всего известна магазинчиками, где можно легально купить марихуану.

Рейксмузей

Казна Нидерландов, которая знакомит гостей с историей страны. Это одна из самых узнаваемых построек Амстердама. Здесь хранятся полотна голландских мастеров Золотого Века. Для детей сделаны кукольные домики, которые воссоздают архитектуру и атмосферу быта тех времен.

"Питон"

Мост соединяет полуостров Споренбург и остров Борнео. Построили переправу в 2001 году. Кстати, ее облик соответствует названию. Вечером здесь невероятно красиво, поскольку конструкция сияет в свете огней. Если хотите сделать креативные и интересные фото – направляйтесь сюда.

Парк Кекенгоф

Это место точно заслуживает внимания. Именно здесь находится знаменитое поле тюльпанов. Лучшее время для поездки – весна. В этот период территория мерцает разнообразными цветами – от нежно-розовых до красных, оранжевых и фиолетовых. Но и летом здесь очень красиво.

В парке высажено более 4,5 миллиона сортов. Масштаб только можно вообразить, но лучше увидеть.

Кстати, именно в Амстердаме снимали сцену с известной кинокартины "Виноваты звезды".

Прага

Один из самых красивых городов Европы. Чешская столица может похвастаться многочисленными башнями и готическими соборами.

Страговский монастырь

Его построили для монашеского ордена. На территории находится большая библиотека. В ней хранят более 2,5 тысяч древних рукописей. Если приподнять голову вверх, то можно увидеть росписи на потолке. Кстати, здесь есть пивоваренный завод.

Танцующий дом

Нестандартная архитектурная постройка находится в центре города. В ее стиле преобладает асимметричность. На самом деле это семиэтажное офисное заведение. На крыше находится французский ресторан, из которого открывается панорама на окраины. Ночью здание светится разными оттенками.

Винарна Чертовка

Самая узкая пражская улочка. Ее ширина составляет всего 70 см. Здесь даже устроили пешеходные светофоры. Если с одной стороны двигается человек, с другой заходить нельзя. Потому что разминуться на таком расстоянии – нереально.

Кстати, здесь часто собираются туристы. Поэтому лучше посещать локацию с самого утра.

Варшава

Столица Польши размещается на реке Висла. Здесь возвышаются одни из самых высоких небоскребов в стране.

Королевский тракт

Раньше сюда частенько ездили польские власти, сейчас его исследуют туристы. Начинается маршрут из замка, построенного в 1618 году. В нем хранится немало отреставрированных картин, изделий из серебра и бронзы. Заканчивается прогулка бывшей резиденцией Яна III Собеского.

Музей польских евреев

Интерактивная постройка из стекла, бетона и меди в стиле постмодерн. Здесь можно узнать историю прибытия купцов в XVI веке и ознакомиться с событиями массовых репрессий в годы Второй мировой войны. Экспозицию разделили на 8 галерей. Обратите внимание: во вторник здесь выходной, а каждый четверг вход свободный.

Лазенковский дворец

Резиденция последнего короля. Ее построили на искусственном острове. Внутри здание украшено картинами Рембрандта и Рубенса. Территория очень обширная, площадь занимает 76 гектаров.

Ежегодно с 19 мая по 29 сентября здесь можно попасть на бесплатный концерт. Проводят его у памятника Шопену, где исполняют произведения композитора.

Мадрид

Самая большая городская агломерация южной Европы. Славится своими выставками и зелеными парками.

Музей Прадо

Здесь собрали коллекцию из более чем 6 тысяч полотен известных итальянских живописцев Ботичелли, Рафаэля, Рубенса и других. А еще разместили около 400 скульптур и ювелирных изделий. Название здания означает "лужайка для праздников". Выставочный зал работает каждый день.

Хрустальный Дворец

Находится в парке Буэн-Ретиро. Его построили из металла и стекла. Именно поэтому издалека он похож на большой бриллиант. Внутри царит подлинная тропическая среда. Искусственное озеро с лестницей и всевозможные растения погружают в атмосферу уникальной экосистемы.

Королевский ботанический сад

Идеальное место для отдыха. Здесь произрастает флора со всей Испании и островов Тихого океана. Кедры, пальмы и цветы разных сортов – все это будет радовать глаз. На выходе можно приобрести живые бутоны либо семена.

Мир гораздо больше и интереснее, чем мы можем вообразить. Пора знакомиться с новыми местами. Берите билеты и поезжайте отдыхать!

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