Выбор внедорожника — стоит ли брать Ниву?

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Выбор внедорожника — стоит ли брать Ниву?

Первый внедорожник ВАЗ 2121 сошел с конвейера в середине 70-х годов прошлого столетия. Машина получила свое имя "Нива" и с тех пор не теряет актуальности. Использование несущего кузова, передней независимой подвески и дисковых тормозов спереди стали инновационными в свое время. Не удивительно, что такую машину как Нива купить многие решаются и сегодня.

Актуальные модернизации — что изменилось в ВАЗ 2121?

Учитывая, что уже почти 50 лет машина выпускается на заводах во многих странах, регулярно вводятся различные усовершенствования. В течение последних лет было произведено несколько существенных модернизаций, в том числе:

  • возможность регулировки сидений по наклону;

  • снижение пульсации за счет установки усовершенствованной трансмиссии;

  • упрощение процесса натяжения ремня генератора при монтаже;

  • улучшение устойчивости и управляемости благодаря использованию газовых амортизаторов.

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Особое внимание уделяется и продумыванию экстерьера. Последние модели выглядят привлекательней своих предшественников.

Актуальна ли Нива сегодня?

Даже учитывая, что модель продается не один десяток лет, авто пользуется особой популярностью. Многих привлекает простота управления, для некоторых в приоритете доступность разнообразных комплектующих. Если сравнивать ВАЗ 2121 с прочими моделями в линейках, он требует минимального вмешательства и затрат на комплектующие.

Учитывая широкую распространенность запчастей, найти подходящую не составит труда. Еще один бонус — многие модели взаимозаменяемы, поэтому вы сможете устанавливать комплектующие с различных машин 2121, вне зависимости от года выпуска. Сомневаетесь в корректности выбора? Достаточно обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр. Поэтому вы можете смело приобретать Ниву для личных целей. Если нет возможности купить новое авто, вы сможете подобрать подходящий подержанный вариант на OLX.