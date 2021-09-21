Выбор внедорожника — стоит ли брать Ниву?

Первый внедорожник ВАЗ 2121 сошел с конвейера в середине 70-х годов прошлого столетия. Машина получила свое имя "Нива" и с тех пор не теряет актуальности. Использование несущего кузова, передней независимой подвески и дисковых тормозов спереди стали инновационными в свое время. Не удивительно, что такую машину как Нива купить многие решаются и сегодня.

Актуальные модернизации — что изменилось в ВАЗ 2121?

Учитывая, что уже почти 50 лет машина выпускается на заводах во многих странах, регулярно вводятся различные усовершенствования. В течение последних лет было произведено несколько существенных модернизаций, в том числе:

возможность регулировки сидений по наклону;

снижение пульсации за счет установки усовершенствованной трансмиссии;

упрощение процесса натяжения ремня генератора при монтаже;

улучшение устойчивости и управляемости благодаря использованию газовых амортизаторов.

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Особое внимание уделяется и продумыванию экстерьера. Последние модели выглядят привлекательней своих предшественников.

Даже учитывая, что модель продается не один десяток лет, авто пользуется особой популярностью. Многих привлекает простота управления, для некоторых в приоритете доступность разнообразных комплектующих. Если сравнивать ВАЗ 2121 с прочими моделями в линейках, он требует минимального вмешательства и затрат на комплектующие.

Учитывая широкую распространенность запчастей, найти подходящую не составит труда. Еще один бонус — многие модели взаимозаменяемы, поэтому вы сможете устанавливать комплектующие с различных машин 2121, вне зависимости от года выпуска. Сомневаетесь в корректности выбора? Достаточно обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр. Поэтому вы можете смело приобретать Ниву для личных целей. Если нет возможности купить новое авто, вы сможете подобрать подходящий подержанный вариант на OLX.