ТОП холодильников Hotpoint-Ariston

Известный производитель Hotpoint-Ariston предлагает холодильники неизменно высокого качества, что подтверждают многочисленные отзывы покупателей. Хотите познакомиться ближе с продукцией бренда? Предлагаем вашему вниманию подборку лучших моделей по версии покупателей интернет-магазина " Цифра".

В этой модели реализована многопоточная система охлаждения Air Tech Evolution, позволяющая продуктам дольше оставаться свежими. Есть в устройстве и любимая многими зона свежести Super Freeze для рыбы, мяса, колбас и других быстропортящихся продуктов.

Если вы хотите быстро заморозить продукты, то воспользуйтесь функцией быстрой заморозки SuperCool. Она позволит сохранить максимум полезных веществ. В модели предусмотрена антибактериальная защита, которая борется с различными микробами.

Характеристики:

управление — электронное;

полезный объем — 468 л;

заморозка на мощности — 10 кг/сутки.

Стильный четырехдверный холодильник Hotpoint Ariston станет отличным дополнением любой кухни. Каждая дверца открывается отдельно друг от друга, позволяя сэкономить до 50% электроэнергии. Соответственно, в камерах не будет сбиваться температурный режим и продукты сохранят свежесть дольше. Два выдвигающихся отделения морозилки объемом 110 литров позволяет вместить весь запас продуктов и даже заготовки на зиму.

Морозильная камера имеет встроенную систему для изготовления льда. Благодаря новейшей системе охлаждения лед и иней не образовываются на поверхностях, при этом свежесть продуктов поддерживается в отличном состоянии. С продвинутой системой контроля влажности в холодильнике создаются все условия для комфортного хранения овощей и фруктов. Дополнительные особенности: защита от бактерий, быстрое охлаждение и заморозка.

Характеристики:

управление — электронное;

общий объем — 420 л;

мощность заморозки — 18 кг/сутки.

Классическая двухдверная модель с нижним расположением морозильной камеры.Hotpoint-Ariston XH8 T2O CH выполнен из высококачественной листовой стали, которая прошла несколько этапов обработки порошковым антикоррозийным напылением.

Производители предусмотрели удобную ручку для регулировки температуры и несколько эффективных режимов работы. Отслеживать текущие настройки и режимы можно на большом дисплее.

Характеристики:

управление — электронное;

общий объем — 340 л;

мощность заморозки— 15 кг/сутки.

Удобный двухкамерный холодильник с системой разморозки No Frost. Управление осуществляется электронным способом, вся информация выводится на компактный дисплей, где можно отслеживать параметры температуры и режимы работы.

Встроенные в холодильник светодиодные лампочки не только упрощают поиск продуктов в темное время суток, но еще и экономят энергию.Hotpoint-Ariston XH9 T2Z XOZH имеет камеру свежести – это специальный контейнер, в котором продукты дольше остаются свежими.

Характеристики:

управление — электронное;

общий объем — 369 л;

мощность заморозки — 10 кг/сутки.

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