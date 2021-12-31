ТОП-5 ошибок в ремонте в новостройке

У каждого человека наступает тот момент, когда он сталкивается с ремонтом. Кто-то предпочитает делать его своими руками, другие сразу обращаются к профильным специалистам. Новичку довольно сложно предусмотреть все трудности, с которыми можно столкнуться в процессе. Обратившись к мастерам, снижается вероятность непредвиденных финансовых расходов на повторную закупку материалов и доработки. Подобрать бригаду для ремонта квартиры под ключ можно на Кабанчике по приемлемым расценкам.

Спонтанность действий.

До начала всех процессов, необходимо составить подробную план-схему. Рационально продумать заранее цветовую гамму, стиль оформления и двигаться, в соответствии с задумкой. Спонтанные, непродуманные покупки способны испортить дизайн. То, что столь привлекательно выглядело на витрине, может совершенно не подойти под конкретный проект. Одно из самых распространенных заблуждений – работа вслепую, без составления четкого плана.

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Совмещение комнат.

Некоторые владельцы объединяют санузел в целях увеличения свободного пространства. Такое решение рационально для небольшой квартиры, где проживает максимум 1-2 человека. Если же домочадцев больше, раздельные ванна и туалет удобнее, особенно во время утренних сборов. Идея успешна при наличии второго санузла.

Электрика.

Замена проводки требует отдельного проекта. В нем должно прописываться расположение розеток, выключателей и светильников. Составлять его нужно после предварительного плана расположения мебели. Правильность разводки проводки – практически половина проделанной работы. Необходимо заранее продумать расположение бытовой техники.

Выравнивание.

Перед началом поклейки обоев или до монтажа покрытия, важно разровнять поверхности. Неподготовленные стены и пол будут искажать рисунок, на стыках могут появиться загибы, делая помещение неопрятным.

Новостройка.

Новый дом еще несколько лет после постройки дает усадку, поэтому не стоит делать дорогостоящий ремонт. Целесообразнее первое время обойтись недорогими стройматериалами, которые спустя время будет не жалко демонтировать. Или же обратиться за помощью к профессионалам, которые учтут все нюансы, предотвратив чрезмерные финансовые затраты.

Все вышеперечисленные ошибки могут помешать обновлению интерьера.