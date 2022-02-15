Современное лечение наркомании в Киеве

Пагубное пристрастие современного общества, забирающее у наркоманов и их семей нормальную жизнь – наркотики. Лишь лечение наркомании в Киеве профессиональнымиврачами-наркологамипоможет избавить человека от зависимости. Для этого стоит обратиться в клинику МедикоМенте. Ее специалисты рекомендуют наиболее эффективный способ – стационарное лечение наркомании.

Условно, причины наркотической зависимости разделены на 3 группы.

Социальные. Для подростков они заключаются в стремлении стать ближе к ребятам старшего возраста, которые употребляют. Для взрослых это также может быть неправильное окружение или же наоборот — одиночество. Психологические. Такие причины часто возникают у людей со слабой психикой, которые не умеют планировать свою жизнь, ставить и достигать определенных целей. Возникновение внутренних проблем, неуверенность в своих силах, завышение требований к себе и окружающим – основные причины постоянного разочарования, когда человек теряет веру в будущее. Закладываются такие проблемы чаще в детстве. Физические. Они проявляются при недостатке синтезирующихся в головном мозге нейромедиаторов. Это врожденная особенность организма, часто передаваемая по наследству.

Психоактивные препараты вначале помогают устранять дефицит нейромедиаторов. У человека притупляется чувство страха, уменьшается тревожное состояние, он успокаивается. Но постоянная подпитка организма убивает у него потребность в выработке гормонов радости. Постепенно ощущение от употребления наркотиков начинает притупляться, но перестройка в мозге уже произошла, что спровоцировало формирование физической зависимости от препаратов.

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Проще всего определить факт приема наркотиков можно по таким признакам, как:

отрешенный и потерянный взгляд;

наличие чувства беспокойства;

расширенные зрачки;

сонный вид;

наличие на руках следов от уколов;

чрезмерно расслабленное состояние или эйфория.

Постепенно у человека изменяется внешний вид, ухудшается его общее самочувствие, появляются психические проблемы, связанные с деградацией личности.

Несвоевременное обращение к врачу и отсутствие внимания к человеку со стороны его родных могут не только стать причинами осложнений, но даже привести к летальному исходу при передозировке или наличии сопутствующих заболеваний.

В наркологической клинике "МедикоМенте" работают опытные врачи-наркологи, использующие в лечении только современные методики. В клинике оборудованы палаты гостиничного типа, где каждому пациенту будет комфортно вылечиться от наркотической зависимости.

Во время лечения пациентам предлагают несколько процедур, таких как:

детоксикация

психотерапия

моральная поддержка

Подход к лечению подбирается индивидуально, с учетом физического состояния пациента. Применяемые медпрепараты одобрены МОЗ Украины, а для диагностики используется только современное оборудование. Результаты лечения заметны очень быстро.