Двухлетней героине ток-шоу "Говорить Україна" сделали неотложную операцию

Две недели назад на ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" обратился сосед маленький Нади из Тернопольской области. Девочка родилась с опухолью на лице, которая становилась все больше. У малышки перекрывалась гортань, и ей все труднее с каждым днем становилось дышать. Требовалась неотложная операция. Алексей Суханов попросил телезрителей помочь.

С момента выхода программы зрители перевели на счет ребенка 128 тысяч гривен.

Оперировать Надежду бесплатно взялся известный хирург Ростислав Валихновский. Диагноз звучал следующим образом: гигантская опухоль центральной зоны лица в области лицевого нерва. Она проникла в глубокие структуры лица, проросла к слизистой оболочке ротовой полости. Наде назначили срочную операцию, ведь ребенок имел проблемы с дыханием. 2 декабря Ростислав Валихновский поделился видео, в котором рассказал, что операция, которая длилась более часа, прошла хорошо, и теперь девочку ждет длительная реабилитация.

"К сожалению, данный диагноз имеет большой процент рецидивов - более 20%. Это значит, что время от времени в течение всей жизни у Нади будут появляться новые опухоли", - говорит хирург Ростислав Валихновский

Доктор отметил, что клиника берет на себя ответственность за ребенка, будет Надю регулярно обследовать и делать ей операции в течение всей жизни.

Как сообщалось ранее, 18 ноября на телеканале "Украина" вышел выпуск программы "Говорить Украина" производства IVORY films "Рожденная с двумя лицами - сохраните хотя бы одно". Его героиней стала 2-летняя Надежда с врожденной опухолью. Историю девочки все миру рассказал ее сосед.

"Краем уха я слышал, что здесь есть проблемный ребенок в деревне, но поскольку мы живем в разных концах села, я никогда лично Надю не видел. Думал: ну прыщик так прыщик, шишечка так шишечка, у меня есть дети, есть внук и внучка, я знаю, что могут удариться. Я не мог даже в страшном сне такое представить. У девочки сильный дефект на лице, половина лица распухла", - рассказал на канале "Украина" неравнодушен сосед.

"Эта программа еще раз показала всем нам, что чужих детей не бывает! Каждый из нас может спасти хотя бы одну маленькую жизнь, если не будет равнодушным!", - комментирует ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19: 50!

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