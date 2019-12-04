Дворічній героїні ток-шоу "Говорить Україна" зробили невідкладну операцію

Два тижні тому на ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим на каналі "Україна" звернувся сусід дворічної Надійки з Тернопільщини. Вона народилась з пухлиною на обличчі, яка ставала дедалі більшою. У дівчинки перекривалася гортань, і їй все важче з кожним днем дихалося. Надія потребувала термінової операції. Олексій Суханов звернувся до небайдужих з проханням допомогти. І це допомогло.

З моменту виходу програми глядачі перевели на рахунок дитини 128 тис. грн. А оперувати Надію наважився відомий хірург Ростислав Валіхновський. Діагноз звучав наступним чином: гігантська пухлина центральної зони обличчя в ділянці лицьового нерва. Вона проникла в глибокі структури обличчя, проросла до слизової оболонки ротової порожнини. Надійці призначили термінову операцію, адже дитина мала проблеми з диханням. 2 грудня Ростислав Валіхновський поділився відео, в якому розповів, що операція, яка тривала більше години, пройшла добре і тепер на дівчинку чекає тривала реабілітація.

"На жаль, даний діагноз має великий відсоток рецидивів - більше 20%. Це значить, що час від часу протягом всього життя у Надійки будуть з‘являтися нові пухлини", - розповів хірург Ростислав Валіхновський.

Лікар зазначив, що клініка бере на себе відповідальність за дитину. Вони будуть Надію регулярно обстежувати і робити їй операції протягом усього життя.

Нагадаємо, 18 листопада о 19:45 на каналі "Україна" вийшов випуск програми "Говорить Україна" виробництва компанії IVORY films "Народжена з двома обличчями – збережіть хоча б одне". Його героїнею стала 2-річна Надія з вродженою пухлиною обличчя. Історію дівчинки розповів всьому світу її сусід.

"Краєм вуха я чув, що тут є проблемна дитина в селі, але оскільки ми живемо в різних кінцях села, я ніколи особисто Надійку не бачив. Думав, ну прищик то прищик, гулька то гулька, в мене є діти, є внук і внучка, я знаю, що можуть вдаритися. Я не міг навіть у страшному сні таке уявити. У дівчинки сильний дефект на обличчі, половина лиця розпухла", - розповів на каналі "Україна" небайдужий сусід.

"Ця програма показала ще раз нам, що чужих дітей не буває! Кожен з нас може врятувати бодай одне маленьке життя, якщо не буде байдужим!", - коментує ведучий ток-шоу Олексій Суханов.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на каналі "Україна" по будням о 19:50!

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