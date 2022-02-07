Английский язык сегодня и перспективы в XXI веке
Сегодня не оспаривается первенство английского языка, который признан глобальным. Однако мир меняется, а потому возникает вопрос, сможет ли он удерживаться на позициях и в новом тысячелетии. Хотя будущее не совсем определенное, вряд ли английский утратит роль самого важного языка в мире. А значит, можно и нужно его изучать для уверенной интеграции в мировое сообщество и улучшения собственных перспектив.Причины популярности
В истории человечества были несколько интернациональных языков. Однако именно английский смог так сильно и уверенно укрепиться на мировой арене.
На сегодня именно этот язык признан глобальным средством коммуникации, объединяющим представителей разных стран и национальностей.
Знание английского позволяет погружаться в разнообразные сферы деятельности — от туризма и торговли до медицины и образования.
Даже при начальном уровне человек уже обретает инструмент, с помощью которого можно найти общий язык, попав в среду, где собрались представители других государств и народностей.
Свою значимую роль сыграла колониальная активность Великобритании. Нельзя не признать влияние США — державы, откуда родом все передовые информационные и другие инновационные технологии. Так что однозначно в течение ближайших лет можно и нужно изучать английский язык. Остается выбрать наиболее удачную систему изучения, среди которых заслуживает внимание Callan Method.Знакомство с методикой Каллана, ее преимущества
Методика достойна внимания уже по той причине, что разработана учеными Кембриджского университета. Наименование он получил от имени Робина Каллана — профессора, который возглавил команду авторов методики. Она придумана в 1959 году, и по сей день ее широко используют, что служит косвенным подтверждением результативности.
Метод Каллана основан на активном общении преподавателя с учениками на иностранном языке. Его цель — быстрое развитие речевых навыков с параллельным освоением письма и грамматики. Преподаватель проговаривает слова, ученики внимательно слушают. Постепенно они начинают различать и понимать речь, а затем на повторах строится освоение самостоятельного говорения.
Высокие результаты при использовании метода Каллана объясняются максимальным погружением в языковой процесс. Поэтому такую систему использует школа "Профи-Центр". Подробности о ней можно почитать, перейдя по ссылке: https://www.profi-center.com.ua.
Компания является аккредитованной школой по изучению английского языка по методу Каллана в Украине.
Преимущества Callan Method:
интенсивная система изучения английского языка;
на занятии моделируется англоязычная среда;
английский звучит 60 секунд в минуту, 60 минут в час;
не предусматривает обязательных домашних заданий.
Также "Профи-Центр" является Серебряным партнером British Council в Украине и Сертифицированным центром подготовки к международным экзаменам Cambridge English.
Поэтому школа — прекрасный вариант для тех, кто желает выучить английский с нуля или расширить свои знания. Изучать английский офлайн с "Профи-Центр" можно в таких городах:
Тернополь;
Луцк;
Львов;
Ивано-Франковск;
Черновцы;
Ровно;
Ужгород;
Житомир;
Одесса;
Кропивницкий;
Черкассы.
Также вы можете учить язык, не выходя из дома, ведь онлайн-обучение в этой школе доступно по всей Украине!
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