Английский язык сегодня и перспективы в XXI веке

Сегодня не оспаривается первенство английского языка, который признан глобальным. Однако мир меняется, а потому возникает вопрос, сможет ли он удерживаться на позициях и в новом тысячелетии. Хотя будущее не совсем определенное, вряд ли английский утратит роль самого важного языка в мире. А значит, можно и нужно его изучать для уверенной интеграции в мировое сообщество и улучшения собственных перспектив.

В истории человечества были несколько интернациональных языков. Однако именно английский смог так сильно и уверенно укрепиться на мировой арене.

На сегодня именно этот язык признан глобальным средством коммуникации, объединяющим представителей разных стран и национальностей.

Знание английского позволяет погружаться в разнообразные сферы деятельности — от туризма и торговли до медицины и образования.

Даже при начальном уровне человек уже обретает инструмент, с помощью которого можно найти общий язык, попав в среду, где собрались представители других государств и народностей.

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Свою значимую роль сыграла колониальная активность Великобритании. Нельзя не признать влияние США — державы, откуда родом все передовые информационные и другие инновационные технологии. Так что однозначно в течение ближайших лет можно и нужно изучать английский язык. Остается выбрать наиболее удачную систему изучения, среди которых заслуживает внимание Callan Method.

Методика достойна внимания уже по той причине, что разработана учеными Кембриджского университета. Наименование он получил от имени Робина Каллана — профессора, который возглавил команду авторов методики. Она придумана в 1959 году, и по сей день ее широко используют, что служит косвенным подтверждением результативности.

Метод Каллана основан на активном общении преподавателя с учениками на иностранном языке. Его цель — быстрое развитие речевых навыков с параллельным освоением письма и грамматики. Преподаватель проговаривает слова, ученики внимательно слушают. Постепенно они начинают различать и понимать речь, а затем на повторах строится освоение самостоятельного говорения.

Высокие результаты при использовании метода Каллана объясняются максимальным погружением в языковой процесс. Поэтому такую систему использует школа "Профи-Центр". Подробности о ней можно почитать, перейдя по ссылке: https://www.profi-center.com.ua.

Компания является аккредитованной школой по изучению английского языка по методу Каллана в Украине.

Преимущества Callan Method:

интенсивная система изучения английского языка;

на занятии моделируется англоязычная среда;

английский звучит 60 секунд в минуту, 60 минут в час;

не предусматривает обязательных домашних заданий.

Также "Профи-Центр" является Серебряным партнером British Council в Украине и Сертифицированным центром подготовки к международным экзаменам Cambridge English.

Поэтому школа — прекрасный вариант для тех, кто желает выучить английский с нуля или расширить свои знания. Изучать английский офлайн с "Профи-Центр" можно в таких городах:

Тернополь;

Луцк;

Львов;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Ровно;

Ужгород;

Житомир;

Одесса;

Кропивницкий;

Черкассы.

Также вы можете учить язык, не выходя из дома, ведь онлайн-обучение в этой школе доступно по всей Украине!

Говорить на английском свободно — легко вместе со школой "Профи-Центр"!