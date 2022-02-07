Английский язык сегодня и перспективы в XXI веке

Мария Шевчук
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Английский язык сегодня и перспективы в XXI веке

Сегодня не оспаривается первенство английского языка, который признан глобальным. Однако мир меняется, а потому возникает вопрос, сможет ли он удерживаться на позициях и в новом тысячелетии. Хотя будущее не совсем определенное, вряд ли английский утратит роль самого важного языка в мире. А значит, можно и нужно его изучать для уверенной интеграции в мировое сообщество и улучшения собственных перспектив.

Причины популярности

В истории человечества были несколько интернациональных языков. Однако именно английский смог так сильно и уверенно укрепиться на мировой арене.

  • На сегодня именно этот язык признан глобальным средством коммуникации, объединяющим представителей разных стран и национальностей.

  • Знание английского позволяет погружаться в разнообразные сферы деятельности — от туризма и торговли до медицины и образования.

  • Даже при начальном уровне человек уже обретает инструмент, с помощью которого можно найти общий язык, попав в среду, где собрались представители других государств и народностей.

Видео дня

Свою значимую роль сыграла колониальная активность Великобритании. Нельзя не признать влияние США — державы, откуда родом все передовые информационные и другие инновационные технологии. Так что однозначно в течение ближайших лет можно и нужно изучать английский язык. Остается выбрать наиболее удачную систему изучения, среди которых заслуживает внимание Callan Method.

Знакомство с методикой Каллана, ее преимущества

Методика достойна внимания уже по той причине, что разработана учеными Кембриджского университета. Наименование он получил от имени Робина Каллана — профессора, который возглавил команду авторов методики. Она придумана в 1959 году, и по сей день ее широко используют, что служит косвенным подтверждением результативности.

Метод Каллана основан на активном общении преподавателя с учениками на иностранном языке. Его цель — быстрое развитие речевых навыков с параллельным освоением письма и грамматики. Преподаватель проговаривает слова, ученики внимательно слушают. Постепенно они начинают различать и понимать речь, а затем на повторах строится освоение самостоятельного говорения.

Высокие результаты при использовании метода Каллана объясняются максимальным погружением в языковой процесс. Поэтому такую систему использует школа "Профи-Центр". Подробности о ней можно почитать, перейдя по ссылке: https://www.profi-center.com.ua.

Компания является аккредитованной школой по изучению английского языка по методу Каллана в Украине.

Преимущества Callan Method:

  • интенсивная система изучения английского языка;

  • на занятии моделируется англоязычная среда;

  • английский звучит 60 секунд в минуту, 60 минут в час;

  • не предусматривает обязательных домашних заданий.

Также "Профи-Центр" является Серебряным партнером British Council в Украине и Сертифицированным центром подготовки к международным экзаменам Cambridge English.

Поэтому школа — прекрасный вариант для тех, кто желает выучить английский с нуля или расширить свои знания. Изучать английский офлайн с "Профи-Центр" можно в таких городах:

  • Тернополь;

  • Луцк;

  • Львов;

  • Ивано-Франковск;

  • Черновцы;

  • Ровно;

  • Ужгород;

  • Житомир;

  • Одесса;

  • Кропивницкий;

  • Черкассы.

Также вы можете учить язык, не выходя из дома, ведь онлайн-обучение в этой школе доступно по всей Украине!

Говорить на английском свободно — легко вместе со школой "Профи-Центр"!