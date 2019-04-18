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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский вслед за Порошенко обратился к украинцам: видео

5.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к украинцам вслед за действующим главой государства Петром Порошенко.

Он разместил его на странице в Instagram, призвав людей ответственно отнестись к своему будущему (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За 28 лет они украли у тебя почти все — не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы — не дай им украсть твое будущее", — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Перед этим он записал видео, в котором призвал Порошенко заняться делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и освобождением моряков.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Не успели его еще избрать а суды уже вовсю отменяют решения последних пяти лет. Пять лет с боем принимали - большую часть за пару недель отменили. Это типа и есть "будущее"?
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Ты еще не успел придти а уже Украл у страны Приватбанк и 2 миллиарда баксов. Урод!
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