Зеленский вслед за Порошенко обратился к украинцам: видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к украинцам вслед за действующим главой государства Петром Порошенко.

Он разместил его на странице в Instagram, призвав людей ответственно отнестись к своему будущему (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За 28 лет они украли у тебя почти все — не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы — не дай им украсть твое будущее", — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Перед этим он записал видео, в котором призвал Порошенко заняться делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и освобождением моряков.

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