Зеленський слідом за Порошенком звернувся до українців: відео

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців слідом за чинним главою держави Петром Порошенком.

Він розмістив його на сторінці в Instagram, закликавши людей відповідально поставитися до свого майбутнього (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За 28 років вони вкрали у тебе майже все — не дай їм вкрасти ще й твій голос. 21 квітня приходь на вибори — не дай їм вкрасти твоє майбутнє", — сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Перед цим він записав відео, в якому закликав Порошенка зайнятися справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк і звільненням моряків.

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