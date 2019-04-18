ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

6.7тЧитати матеріал російською

За кілька днів до другого туру виборів президента України букмекери підготували підсумкові котирування. Аналітики зазначили, що коефіцієнти зафіксувалися на певних величинах і серйозних змін чекати не варто.

OBOZREVATEL з'ясував, на кого ставлять українці.

Новини
Фінальна сутичка. Чому у Зеленського рейтинг вищий за 70% і чи є шанси у Порошенка

Ставки і рейтинги

За даними букмекерської контори "Фаворит спорт", станом на 17 квітня коефіцієнт на перемогу Петра Порошенка становить 4,10, тоді як шанси його опонента Володимира Зеленського розцінюються вище — 1,18.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Не надто відрізняються дані і на сайті букмекерської контори Parimatch. Ставки на другий термін нинішнього президента складають 5 до 1, а у Зеленського — 1,17.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Скрін із сайту Parimatch

Зі свого боку соціологічні опитування групи "Рейтинг" та Київського міжнародного інституту соціології також виводять рейтинги на користь Володимира Зеленського.

Так, за даними опитування соціологів "Рейтингу" з 12 по 16 квітня, серед тих українців, хто має намір голосувати у другому турі і визначився з вибором — 72,7% віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 27,3% — за чинного главу держави Петра Порошенка.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

За даними КМІС, рівень підтримки Зеленського становить 72,2%, а Порошенка — 25,4%. Прес-реліз був опублікований 16 квітня, дослідження проводилося з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

КМІС

Водночас у ЗМІ опублікували результати ще одного соціологічного опитування КМІС виходячи з яких розрив між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським скоротився до 38,1-61,9% відповідно.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

"112 Україна"

У коментарі OBOZREVATEL ці дані підтвердила соціолог КМІС Тетяна Пєсковська: "Це дійсно наші дані, у нас дуже багато проектів йдуть паралельно, і якщо замовник не хоче публікувати ці дані, то, відповідно, ми їх і не публікуємо. Просто їх хтось "злив" раніше в інтернет".

Новини
Вибори-2019: як змінювалися результати екзит-полів

Як з'ясувалося пізніше, опитування проводилося з 6 по 16 квітня методом телефонного інтерв'ю. Пізніше КМІС виклав прес-реліз із уточненими даними.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

КМІС

Вплив дебатів

Як пояснив OBOZREVATEL букмекер "Фаворит спорт" Максим Шварев, майбутні дебати кандидатів у президенти 19 квітня на НСК "Олімпійському" можливо і вплинуть на коефіцієнт, але "відсотківка буде не критичною". За даними аналітиків, коливання будуть у межах 0,15-0,25%.

Таку саму думку підтримують і соціологи. У бесіді з нами директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що результат другого туру виборів досить передбачуваний.

"Зараз якихось кардинальних змін ми не те що не побачимо, ми їх не чекаємо. Скажімо так, результат виборів досить передбачуваний", — заявив він.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Дебати не встигнуть сильно змінити громадську думку за два дні до другого туру виборів. Треба буде дивитися, але я думаю, що на той час вже буде зрозуміло, хто є переможцем. І ці дебати проводитимуться на утримання свого електорату", — сказав у коментарі OBOZREVATEL директор ГО "Центр "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук.

Також букмекерська контора "Фаворит спорт" пропонує робити ставки на слова, які обов'язково скажуть кандидати під час полеміки.

З'ясувалося, що під час дебатів обов'язково пролунає прізвище "Свинарчук". Імовірність згадки колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки майже стовідсоткова — коефіцієнт 1,05.

Новини
"Він розстріляв парламент": Парубій стурбований перемогою Зеленського на виборах

До першої трійки "обов'язкових до згадки" входять також "Майдан" — 1,10 і "Томос" — 1,12. Так само із цілковитою впевненістю можна прогнозувати вживання у виступах таких слів як "Путін", "Янукович" і "агент Кремля".

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Також там пропонують обрати ведучого можливих дебатів. З-поміж імовірних кандидатів поки лідирує телеведучий і журналіст Павло Казарін — коефіцієнт 1,10. З цікавих персоналій слід виділити Сергія Притулу, Яніну Соколову, Савіка Шустера та Олександра Дубинського.

Поява Віктора Януковича розцінюється фахівцями як неймовірна — коефіцієнт 500.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Цікаві ставки щодо дебатів висуває і Parimatch, серед яких гравцям пропонують поставити на те, чи вилає один із кандидатів свого опонента нецензурними словами чи виллє йому воду в обличчя, хто з кандидатів піде ще до закінчення дебатів і чи може трапитися бійка між кандидатами.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Скрін із сайту Parimatch

Підтримка по регіонах

Тут дані букмекерів і соціологів теж збігаються. Зеленський є лідером серед жителів сходу, півдня і центру України. На заході у Порошенка більше шансів, але до другого туру виборів його опонент практично зрівняв рейтинги і там.

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Скрін із сайту Parimatch

"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
23
5
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Eangert Tim
Eangert Tim
Ноги не несуть до хати, Де всi свари за дебати. Де дружина з iї мати Не дають спiвiснувати. Жiнка стала ображати, В харчуваннi вiдмовляти. Ще й лягла окремо спати, Бо в нас рiзнi кандидати. Намагалась залякати - Шлюб негайно скасувати. Та, шановнi ж кандидати, Хоч лупатi, хоч пархатi, Виходiть на тi дебати. Бо народу зась чекати. Вiн побачить, має знати Хто кого буде «дебати», Кому Ненькой керувати. За кого голосувати... Та менi ж тепер начхати На тi чортови дебати. Зможе хтось пораду дати, Як родину врятувати?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Федоров Алекс, Іди ,до ГУНДЯЇВА ,в дупло !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Ибн Хабибулин, Верно , много порохоботов кинулись переобуваться . А подрыв пуканов -- как при взрывах в Калиновке и Балаклее . ( Кстати ! Разве ваша фамилия согласно русского языка не должна писаться через 2"Л" ? Правильно -- Хабибуллин . ) ну то такое , к делу не относится .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Ferat Bey
Ferat Bey
Последние новости какие? Украинцы херят своё национальное государство, турки херят своё национальное государство, британцы херят своё национальное государство… Но зато Израиль объявляет себя национальным еврейским государством, а Россия успешно строит «русский мир» на просторах бывшего СССР и даже во всём мире. Евреи и русские – вот ВЕЧНЫЕ спасители всех от всех и ВЕЧНЫЕ страдальцы, которым все остальные нации и народы Земли должны смотреть в рот ВЕЧНО согласно ВЕЧНОМУ «Нюрнбергскому процессу».
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ferat Bey, должни всі смотрєть в УСРАІЛЬСЬКЕ ОЧКО! Нюрбенський процес панімаєш!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад в УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі! Уа!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки