"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

За кілька днів до другого туру виборів президента України букмекери підготували підсумкові котирування. Аналітики зазначили, що коефіцієнти зафіксувалися на певних величинах і серйозних змін чекати не варто.

OBOZREVATEL з'ясував, на кого ставлять українці.

Ставки і рейтинги

За даними букмекерської контори "Фаворит спорт", станом на 17 квітня коефіцієнт на перемогу Петра Порошенка становить 4,10, тоді як шанси його опонента Володимира Зеленського розцінюються вище — 1,18.

Не надто відрізняються дані і на сайті букмекерської контори Parimatch. Ставки на другий термін нинішнього президента складають 5 до 1, а у Зеленського — 1,17.

Скрін із сайту Parimatch

Зі свого боку соціологічні опитування групи "Рейтинг" та Київського міжнародного інституту соціології також виводять рейтинги на користь Володимира Зеленського.

Так, за даними опитування соціологів "Рейтингу" з 12 по 16 квітня, серед тих українців, хто має намір голосувати у другому турі і визначився з вибором — 72,7% віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 27,3% — за чинного главу держави Петра Порошенка.

За даними КМІС, рівень підтримки Зеленського становить 72,2%, а Порошенка — 25,4%. Прес-реліз був опублікований 16 квітня, дослідження проводилося з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю.

КМІС

Водночас у ЗМІ опублікували результати ще одного соціологічного опитування КМІС виходячи з яких розрив між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським скоротився до 38,1-61,9% відповідно.

"112 Україна"

У коментарі OBOZREVATEL ці дані підтвердила соціолог КМІС Тетяна Пєсковська: "Це дійсно наші дані, у нас дуже багато проектів йдуть паралельно, і якщо замовник не хоче публікувати ці дані, то, відповідно, ми їх і не публікуємо. Просто їх хтось "злив" раніше в інтернет".

Як з'ясувалося пізніше, опитування проводилося з 6 по 16 квітня методом телефонного інтерв'ю. Пізніше КМІС виклав прес-реліз із уточненими даними.

КМІС

Вплив дебатів

Як пояснив OBOZREVATEL букмекер "Фаворит спорт" Максим Шварев, майбутні дебати кандидатів у президенти 19 квітня на НСК "Олімпійському" можливо і вплинуть на коефіцієнт, але "відсотківка буде не критичною". За даними аналітиків, коливання будуть у межах 0,15-0,25%.

Таку саму думку підтримують і соціологи. У бесіді з нами директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що результат другого туру виборів досить передбачуваний.

"Зараз якихось кардинальних змін ми не те що не побачимо, ми їх не чекаємо. Скажімо так, результат виборів досить передбачуваний", — заявив він.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Дебати не встигнуть сильно змінити громадську думку за два дні до другого туру виборів. Треба буде дивитися, але я думаю, що на той час вже буде зрозуміло, хто є переможцем. І ці дебати проводитимуться на утримання свого електорату", — сказав у коментарі OBOZREVATEL директор ГО "Центр "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук.

Також букмекерська контора "Фаворит спорт" пропонує робити ставки на слова, які обов'язково скажуть кандидати під час полеміки.

З'ясувалося, що під час дебатів обов'язково пролунає прізвище "Свинарчук". Імовірність згадки колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки майже стовідсоткова — коефіцієнт 1,05.

До першої трійки "обов'язкових до згадки" входять також "Майдан" — 1,10 і "Томос" — 1,12. Так само із цілковитою впевненістю можна прогнозувати вживання у виступах таких слів як "Путін", "Янукович" і "агент Кремля".

Також там пропонують обрати ведучого можливих дебатів. З-поміж імовірних кандидатів поки лідирує телеведучий і журналіст Павло Казарін — коефіцієнт 1,10. З цікавих персоналій слід виділити Сергія Притулу, Яніну Соколову, Савіка Шустера та Олександра Дубинського.

Поява Віктора Януковича розцінюється фахівцями як неймовірна — коефіцієнт 500.

Цікаві ставки щодо дебатів висуває і Parimatch, серед яких гравцям пропонують поставити на те, чи вилає один із кандидатів свого опонента нецензурними словами чи виллє йому воду в обличчя, хто з кандидатів піде ще до закінчення дебатів і чи може трапитися бійка між кандидатами.

Скрін із сайту Parimatch

Підтримка по регіонах

Тут дані букмекерів і соціологів теж збігаються. Зеленський є лідером серед жителів сходу, півдня і центру України. На заході у Порошенка більше шансів, але до другого туру виборів його опонент практично зрівняв рейтинги і там.

Скрін із сайту Parimatch

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