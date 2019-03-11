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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Стало известно, кто угрожал Зеленскому и его семье

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Правоохранители установили женщину, которая отправляла смс-сообщения с угрозами в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского на номер студии "Квартал-95".

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает Укринформ.

"В конце февраля в Главное следственное управление обратился кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, что на один из телефонов, который находится на сайте студии "Квартал-95", систематически приходят смс-сообщения с угрозами в его сторону и в сторону членов его семьи. Национальная полиция оперативно установила личность, которая осуществляла передачу этих сообщений. Ею оказалась вероятно психически больная женщина", — рассказал Цуцкиридзе.

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По его словам, телефон изъят как вещественное доказательство. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе психиатрическая экспертиза.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот из интервью "Украинской правде"

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Психиатрическая экспертиза Зеленского? ))
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Колобов Макс
Колобов Макс
Та його ж гидко паличками взяти.
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