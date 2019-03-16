Зеленський вперше зустрівся з російським політиком

Лідер "95 кварталу" і кандидат в президенти України Володимир Зеленський 13 березня вперше провів зустріч з російським політиком.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів глава партії "Слуга народу" і керівник передвиборної кампанії актора Іван Баканов, підкресливши, що раніше у Зеленського не було подібних контактів.

"У нас був колишній російський політик, який живе в Україні і єдиний голосував проти анексії Криму [Ілля Пономарьов] — була експертна група з питань зовнішньої політики, нам було цікаво знати, що там думають", — розповів Баканов.

Ілля Пономарьов "Комерсант"

"Також були колишні посли, дипломати. У них полярні погляди з деяких питань, але під час обговорення можна знайти точки дотику і виробити якусь середню позицію", — додав юрист.

Володимир Зеленський скріншот з інтерв'ю "Українській правді"

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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