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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Медведчук готов поддержать Зеленского: названо условие

4.6тЧитать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук заявил о готовности его политсилы поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Главным условием является стремление Зеленского к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, пишет Financial Times.

"Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, то наша партия поддержит его действия", — подчеркнул Медведчук.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

BBC.com

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Что касается позиции Владимира Путина по данному вопросу, то она пока четко не определена, отметил политик.

"Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут, и какие у них взгляды", — сказал Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что, став президентом, Зеленский планирует устранить Медведчука как посредника из переговорного процесса между Украиной и Россией.

В свою очередь Медведчук сообщил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

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Персоны
Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож петю ждет зона-эксперты! Поздравляю Зеленского с ПОБЕДОЙ на 100% на Выборах президента Украины! Ультиматум Зеленскому если через 2 месяца на посту президента опг порошенко не будет арестовано мы подымаем новый Майдан!-правда украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские свиньи я даю руку на отсечение что президетом стал Зеленский! Мы скинули Порошенко как вы и хотели! Подымайтте задницы и идите скидывайте карлика-лилипута убившего в боинге 298 человек и 80 из них Дети!- и войне конец!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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