Зеленський різко висловився про об'єднання з Медведчуком і Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не готовий до коаліції з екс-регіоналами Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком.

Про це лідер електоральних симпатій заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначивши, що також не має наміру об'єднуватися зі своїм опонентом Петром Порошенком.

"На питання журналіста агентства, чи можна уявити ситуацію, що після парламентських виборів він створить коаліцію з екс-"регіоналами" Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів "ні", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив про готовність підтримати Володимира Зеленського, але за однієї умови.

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