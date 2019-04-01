Зеленський пообіцяв українцям сюрприз у другому турі виборів: відео заяви

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський пообіцяв українцям сюрприз у виборчій кампанії в другому турі виборів.

Про це він розповів після голосування на виборах 31 березня в ефірі телеканалу ТСН (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Ми хотіли перемогти в першому турі, але нас влаштовує поки цей результат. Це невелика перемога, невеликий крок до великої перемоги", – відповів Зеленський на запитання.

За його словами, передвиборний штаб поки не веде ніяких переговорів з іншими кандидатами, тому що "нам нема про що говорити зі старою владою". Він також прокоментував заяву народного депутата Мустафи Найєма щодо можливої підтримки Зеленського Юлією Тимошенко в другому турі і створення коаліції після парламентських виборів.

"Мені дуже приємно, якщо Юлія ... Ні, ніяких переговорів з Юлією Володимирівною і її штабом немає, але якщо її виборці нас підтримають – велике спасибі. Ніяких переговорів ми не ведемо. Ми самостійні. Так, буде ноу-хау в другому турі, але це буде сюрприз для всіх українців", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATE:

Перший тур виборів президента України стартував о 08:00 31 березня і закінчилися о 20:00. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Центральна виборча комісія опрацювала перші протоколи на виборах президента України, згідно з якими Зеленський вийшов вперед.

Зеленський заявив про готовність до дебатів з чинним президентом і конкурентом Петром Порошенком.

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