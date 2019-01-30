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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский официально стал кандидатом в президенты

1.4тЧитать материал на украинском

Актер и продюсер Владимир Зеленский, который является одним из лидеров электоральных симпатий, официально стал кандидатом в президенты Украины.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в среду, 30 января.

Помимо лидера "Квартала 95" было зарегистрировано еще два кандидата: экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов Инну Богословскую.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Зеленский был выдвинут в президенты партией "Слуга народа", тогда как Смешко и Богословская — самовыдвиженцы. Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов увеличилось до 26.

Игорь Смешко

Игорь Смешко

Газета "День"

Инна Богословская

Инна Богословская

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне о решении баллотироваться на второй президентский срок объявил Петр Порошенко, который заявил, что его "вынудили" на такой шаг "ощущения глубокой ответственности перед страной".

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса 31 декабря 2018 года. Следить за всеми новостями о выборах в Украине можно в специальном разделе на OBOZREVATEL.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь СмешкоИнна Богословская
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
вперед,Вова!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Позорище.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Зеленский простой артист. Но использовать его можно по разному. Оставим выбор художнику.
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