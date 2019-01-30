Зеленский официально стал кандидатом в президенты

Актер и продюсер Владимир Зеленский, который является одним из лидеров электоральных симпатий, официально стал кандидатом в президенты Украины.
Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в среду, 30 января.
Помимо лидера "Квартала 95" было зарегистрировано еще два кандидата: экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов Инну Богословскую.
Владимир Зеленский
Politeka
Зеленский был выдвинут в президенты партией "Слуга народа", тогда как Смешко и Богословская — самовыдвиженцы. Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов увеличилось до 26.
Игорь Смешко
Газета "День"
Инна Богословская
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне о решении баллотироваться на второй президентский срок объявил Петр Порошенко, который заявил, что его "вынудили" на такой шаг "ощущения глубокой ответственности перед страной".
Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса 31 декабря 2018 года. Следить за всеми новостями о выборах в Украине можно в специальном разделе на OBOZREVATEL.
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