Выборы президента Украины: Порошенко озвучил решение

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, которые пройдут в марте.

Об этом он заявил во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который начался в Киеве 29 января. На мероприятии присутствовали министр информационной политики Юрий Стець, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр социальной политики Андрей Рева, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий и др.

"Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", – заявил Петр Порошенко.

Петр Порошенко заявил об участии в выборах president.gov.ua

Он баллотируется как самовыдвиженец, а не от политической партии.

Порошенко сообщил, что будет заниматься посткризисным возобновлением благополучия украинцев и борьбой с бедностью. Среди приоритетных направлений развития он назвал IT-сектор, высокотехнологичное производство и туризм.

Также он подчеркнул, что Украина будет и дальше стремиться к членству в ЕС и НАТО. По словам президента, заявка на вступление в Евросоюз будет подана уже в 2024 году.

Выдвижение Порошенко в президенты president.gov.ua

"Мы должны стать великим европейским государством счастливых людей... Худшее точно позади. Экономика растет 12 кварталов подряд, кризис отступает", – заявил Порошенко.

Кроме членов Кабинета министров, на форуме присутствовали народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Дмитрий Ярош, а также митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Всего в зале присутствовали около 4000 людей.

Выдвижение Порошенко в президенты прошло 29 января president.gov.ua

Напомним, что Петр Порошенко вступил на пост президента Украины в июне 2014 года. До этого он на протяжении многих лет занимал руководящие должности в стране, в том числе главы НБУ в 2007-м и министра иностранных дел в 2009 году.

Как писал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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