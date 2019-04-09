"Я вас не подведу!" Зеленский обратился к ВСУ и заверил, что вернет в Украину всех пленных

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал вернуть в Украину всех пленных граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

Об этом он заявил в новом видеообращении, поблагодарив всех военнослужащих, которые защищают Украины от российской агрессии.

"Я хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас. Спасибо за поддержку! Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота", — сказал Зеленский.

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"Спасибо всем, кто защищает Украину, как на фронте, так и в тылу. Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Каждого помнив. Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!" — сказал кандидат в президенты.

К украинским бойцам со словами благодарности также обратились и коллеги Зеленского, актеры "Квартала 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Петр Порошенко жестко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он якобы не считает Россию агрессором. Однако сам Зеленский выступал с заявлениями о том, что будет требовать от РФ возмещения убытков, раскрыв план по восстановлению мира на Донбассе и возвращению Крыма.

Также он ответил на обвинения Порошенко в том, что у него якобы "вектор на Москву". Такие обвинения в сторону Зеленского последовали после того, как он вызвал президента на дебаты.

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